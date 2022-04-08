نجاح كبير للحلقة 6 من مسلسل بابلو لـ حسن الرداد

حقق مسلسل “بابلو” لـ حسن الرداد، نجاحا كبيرا حيث تصدر تريند رقم واحد على منصة ابو ظبي بعد عرض الحلقة السادسة.



كما حققت نفس الحلقة تريند رقم ٣ في النرويج على نفس المنصة وذلك بعد ساعات من عرض الحلقة.

وجاءت الحلقة السادسة من مسلسل بابلو مليئة بالأحداث، وتعرض سيد بابلو “ حسن الرداد ” إلى خدعة من زوجة أبيه التي قامت بالكذب عليه واتهام زوجها بالتعدي عليها بالضرب، إلا أن الأول اكتشف الخدعة ورفض مساعدتها فى الحصول على الطلاق .

أما ندي “ أروي جودة ” فقد حاولت إنهاء الخلافات مع زوجها بعدما هددته بأنها تملك مستندات تدين عائلته، الا أنه أصر على الانتقام منها.

تدور أحداث مسلسل “بابلو” في إطار من التشويق والاثارة والأكشن، والمسلسل تأليف حسان دهشان وإخراج محمد حماقي وإنتاج ممدوح شاهين وبطوله نجلاء بدر ومصطفي فهمي وسلوي عثمان وسوسن بدر ويذاع علي قناه المحور وذلك في السابعة مساء.