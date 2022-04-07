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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بابلو الحلقة 6.. حسن الرداد يكتشف خداع زوجة أبيه.. وزوج أروي جودة يصر على الانتقام

بابلو
بابلو

طرحت قناة “المحور” الحلقة السادسة من مسلسل بابلو، الذي يعرض على شاشاتها بشكل حصري ، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وجاءت الحلقة السادسة من مسلسل بابلو ملئية بالأحداث ، وتعرض سيد بابلو “ حسن الرداد ” الى خدعة من زوجة ابيه التي قامت بالكذب عليه واتهام زوجها بالتعدي عليها بالضرب ، الا ان الاول أكتشف الخدعة ورفض مساعدتها فى الحصول على الطلاق . 

إما ندي “ أروي جودة ” فقد حاولت انهاء الخلافات مع زوجها بعدما هددته بانها تملك مستندات تدين عائلته ، الا انه اصر على الانتقام منها.

أحداث الحلقات السابقة :

وحملت الحلقة الخامسة من مسلسل بابلو العديد من الأحداث ومنها إصابة والدة توحة ( هالة فاخر ) في رأسها حيث تم نقلها إلى المستشفى .

أما ندي ( أروي جودة ) فقد ذهبت الي بابلو وطلبت ان يحضر منه الموبايل التي يتم تهديدها به وقد نجح في ذلك ، الا انها طلبت منه ان لا يخبر والدها بذلك .

وجاءت احداث الحلقة الرابعه مثيرة ، حيث تم الافراج عن سيد بابلو ( حسن الرداد ) من النيابه وبعدها تمكن بابلو ( حسم الرداد ) من استعادة العقد الذي سرقته ندي ( اروي جودة ) ، وقام رجل الاعمال المنافس لوالدها ( صلاح عبد الله ) بتهديدها في حال عدم حصوله علي العقد .

اما توحة ( نجلاء بدر )  فقد فوجئت بزواج شقيقتها ( غفران ) من كيمو ، مما ادي الي نشوب مشاجرة في الشارع بين بابلو والزوج كيمو ( حسني شتا ) ، وخلال المشاجرة اصيبت والدة توحه ( هالة فاخر ) بضربه في الراس من والدة العريس .

وكانت قد شهدت احداث الحلقة الثانية من مسلسل بابلو ملئية بالاحداث ،حيث قام بابلو ( حسن الرداد ) باجبار احدي رجال الاعمال ( صلاح عبد الله ) بالتوقيع علي عقد بيع احدي الاراضي .

كما طلبت ندي ( اروي جودة ) الطلاق من زوجها ورفض شقيقها ( محمود حجازي ) تدخل بابلو في الامر ، اما توحه ( نجلاء بدر ) فقد حاولت تعنيف شقيقتها بسبب علاقتها بشاب ، حيث انها من تقوم  برعاية الاسرة ماديا ومعنويا .

وجاءت احداث الحلقه الاولي من مسلسل بابلو مليئة بالاحداث حيث شهدت تعريف الجمهور بشخصية بابلو ( حسن الرداد )  وعائلته الذين يسكنون في حارة شعبية ، ويسعي بابلو الي استخدام قوته في جلب حقوقهم . 
وشهدت الاحداث قيام ندي ( أروي جودة ) بالسهر وتناول الكحوليات وحاول احد الاشخاص ان يراودها عن نفسها الي ان اتي زوجها وهددها  بفضحها علي مواقع التواصل الاجتماعي وتحرير قضية زنا ضدها .
اما رجل الاعمال ( مصطفي فهمي ) فلجا الي سيد بابلو ( حسن الرداد ) حتي يقوم بدفن الفتاه التي كانت مع ابنه ( محمود حجازي ) بعد ان تعرضوا الي حادث ، ولكن بابلو فؤجي انها مازالت علي قيد الحياه.

وخلال الحلقة الاولي استعان احدي جيران بابلو به حتي يقوم بطرد احدي الاشخاص الذين قاموا باحتلال منزله من خلال عقد مزور .
تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي الذى يحظى بحب من أهالى منطقته ، حيث يتميز بالجدعنة ومساعدة الاخرين ، كما انه يملك شركة حراسات خاصة  ، مما يجعله  يدخل فى العديد من الصراعات ، كما يتناول العمل الجانب العاطفى الذى يجمع بابلو ببطلات العمل  

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على راسهم الفنان  حسن الرداد  و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر و محمود حجازي وعثمان محمد علي  ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.
حرصت القنوات الفضائية على الحصول على حق عرض مسلسل “ بابلو ” ، وقد نجحت قناة المحور فى الحصول على حق عرض المسلسل بشكل حصري فى مصر ، إما عربياً فقد تم تسويق المسلسل الى قناه أبو ظبي ، كما حصلت المنصة الخاصة بالقناه على حق عرض المسلسل ، بالإضافة الى منصه viu .

بابلو صلاح عبد الله نجلاء بدر أروى جودة حسن الرداد art entertainment

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