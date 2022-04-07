بابلو الحلقة 6.. حسن الرداد يكتشف خداع زوجة أبيه.. وزوج أروي جودة يصر على الانتقام

طرحت قناة “المحور” الحلقة السادسة من مسلسل بابلو، الذي يعرض على شاشاتها بشكل حصري ، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وجاءت الحلقة السادسة من مسلسل بابلو ملئية بالأحداث ، وتعرض سيد بابلو “ حسن الرداد ” الى خدعة من زوجة ابيه التي قامت بالكذب عليه واتهام زوجها بالتعدي عليها بالضرب ، الا ان الاول أكتشف الخدعة ورفض مساعدتها فى الحصول على الطلاق .

إما ندي “ أروي جودة ” فقد حاولت انهاء الخلافات مع زوجها بعدما هددته بانها تملك مستندات تدين عائلته ، الا انه اصر على الانتقام منها.

أحداث الحلقات السابقة :

وحملت الحلقة الخامسة من مسلسل بابلو العديد من الأحداث ومنها إصابة والدة توحة ( هالة فاخر ) في رأسها حيث تم نقلها إلى المستشفى .

أما ندي ( أروي جودة ) فقد ذهبت الي بابلو وطلبت ان يحضر منه الموبايل التي يتم تهديدها به وقد نجح في ذلك ، الا انها طلبت منه ان لا يخبر والدها بذلك .

وجاءت احداث الحلقة الرابعه مثيرة ، حيث تم الافراج عن سيد بابلو ( حسن الرداد ) من النيابه وبعدها تمكن بابلو ( حسم الرداد ) من استعادة العقد الذي سرقته ندي ( اروي جودة ) ، وقام رجل الاعمال المنافس لوالدها ( صلاح عبد الله ) بتهديدها في حال عدم حصوله علي العقد .

اما توحة ( نجلاء بدر ) فقد فوجئت بزواج شقيقتها ( غفران ) من كيمو ، مما ادي الي نشوب مشاجرة في الشارع بين بابلو والزوج كيمو ( حسني شتا ) ، وخلال المشاجرة اصيبت والدة توحه ( هالة فاخر ) بضربه في الراس من والدة العريس .

وكانت قد شهدت احداث الحلقة الثانية من مسلسل بابلو ملئية بالاحداث ،حيث قام بابلو ( حسن الرداد ) باجبار احدي رجال الاعمال ( صلاح عبد الله ) بالتوقيع علي عقد بيع احدي الاراضي .

كما طلبت ندي ( اروي جودة ) الطلاق من زوجها ورفض شقيقها ( محمود حجازي ) تدخل بابلو في الامر ، اما توحه ( نجلاء بدر ) فقد حاولت تعنيف شقيقتها بسبب علاقتها بشاب ، حيث انها من تقوم برعاية الاسرة ماديا ومعنويا .

وجاءت احداث الحلقه الاولي من مسلسل بابلو مليئة بالاحداث حيث شهدت تعريف الجمهور بشخصية بابلو ( حسن الرداد ) وعائلته الذين يسكنون في حارة شعبية ، ويسعي بابلو الي استخدام قوته في جلب حقوقهم .

وشهدت الاحداث قيام ندي ( أروي جودة ) بالسهر وتناول الكحوليات وحاول احد الاشخاص ان يراودها عن نفسها الي ان اتي زوجها وهددها بفضحها علي مواقع التواصل الاجتماعي وتحرير قضية زنا ضدها .

اما رجل الاعمال ( مصطفي فهمي ) فلجا الي سيد بابلو ( حسن الرداد ) حتي يقوم بدفن الفتاه التي كانت مع ابنه ( محمود حجازي ) بعد ان تعرضوا الي حادث ، ولكن بابلو فؤجي انها مازالت علي قيد الحياه.

وخلال الحلقة الاولي استعان احدي جيران بابلو به حتي يقوم بطرد احدي الاشخاص الذين قاموا باحتلال منزله من خلال عقد مزور .

تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي الذى يحظى بحب من أهالى منطقته ، حيث يتميز بالجدعنة ومساعدة الاخرين ، كما انه يملك شركة حراسات خاصة ، مما يجعله يدخل فى العديد من الصراعات ، كما يتناول العمل الجانب العاطفى الذى يجمع بابلو ببطلات العمل

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على راسهم الفنان حسن الرداد و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر و محمود حجازي وعثمان محمد علي ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.

حرصت القنوات الفضائية على الحصول على حق عرض مسلسل “ بابلو ” ، وقد نجحت قناة المحور فى الحصول على حق عرض المسلسل بشكل حصري فى مصر ، إما عربياً فقد تم تسويق المسلسل الى قناه أبو ظبي ، كما حصلت المنصة الخاصة بالقناه على حق عرض المسلسل ، بالإضافة الى منصه viu .