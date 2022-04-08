عقوبات قاسية.. الاتحاد المغربي يعلن إيقاف 7 رؤساء أندية

قررت لجنة الأخلاقيات التابعة لـ الاتحاد المغربي لكرة القدم، إيقاف 7 رؤساء أندية عن ممارسة أي نشاط رياضي.
وجاءت قرارات لجنة الأخلاقيات وفقا لموقع "لو 360 سبورت” كالتالي:
- إيقاف محمد كاوي رئيس نادي راسينج أسفي، عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات نافذة مع تغريمه 20 ألف درهما، لعقده جمع عام ترتب عليه إحداث هيئة خارج الأجهزة المعتمدة من طرف الجامعة المغربية لكرة القدم، وخلافا لما تقرر بشأن عقد الجموع العامة للعصب الجهوية.
- إيقاف محمد العلامة رئيس نادي الوحدة أسفي، عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات نافذة مع تغريمه 20 ألف درهما، لعقده جمع عام ترتب عنه إحداث هيئة خارج الأجهزة المعتمدة من طرف الجامعة المغربية لكرة القدم، وخلافا لما تقرر بشأن عقد الجموع العامة للعصب الجهوية.
- إيقاف هشام التوناني رئيس نادي دفاع أسفي، عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات نافذة مع تغريمه 20 ألف درهما، لعقده جمع عام ترتب عنه إحداث هيئة خارج الأجهزة المعتمدة من طرف الجامعة المغربية لكرة القدم، وخلافا لما تقرر بشأن عقد الجموع العامة للعصب الجهوية.
- إيقاف عبد الهادي العبدلاوي أمين مال فريق نجم أسفي، عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات نافذة مع تغريمه 20 ألف درهما، لعقده جمع عام ترتب عنه إحداث هيئة خارج الأجهزة المعتمدة من طرف الجامعة المغربية لكرة القدم، وخلافا لما تقرر بشأن عقد الجموع العامة للعصب الجهوية.
- إيقاف السيد سمير وهبي، عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة عام مع تغريمه 10 آلاف درهما، لتهديد المشتكى بهم بأفعال منافسة للقانون والقيم الرياضية.
- إيقاف بوعزة العدلاني رئيس فريق شباب مستقبل عين عودة، عن ممارسة أي نشاط كروري لمدة 4 أشهر نافذة اثنتان منهم موقوفتا التنقيذ مع تغريمه 10 آلاف درهما لتوجيهه عبارات سب وقذف وتهديد للاعبيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي
- إيقاف صلاح ولد العربية رئيس جمعية نسيم سيدي مؤمن لكرة القدم النسوية، عم ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة، ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ، مع منعه من دخول أي ملعب لكرة القدم خلال مفس الفترة مع تغريمه 30 ألف درهما، لتوجيهه عبارة عنصرية في حق لاعبة رجاء عين حرودة، فضلا عن تواجده في الملعب رغم عدم تسجيل اسمه.
- إيقاق نزار سكتاني رئيس أولمبيك خربيكة السابق، عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة أربعة أشهر اثنتان منهم موقوفتا التنفيذ، مع تغريمه 20 ألف درهما، لتوجييه عبارات جارحة للسيد عبد الرزاق بوراية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
- إيقاف عبد الرحيم العامري نائي رئيس سيدي عبد الكريم لكرة القدم القدم، عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 6 أشهر نافذة مع تغريمه 10 آلاف درهما، لخرقه البرتوكول الصحي المتعلق بفيروس كورونا، واستفزاز أعضاء فريق جميعة أمل داخل القاعة.
- توبيخ خالد فارس رئيس جمعية هلال تمارة لكرة القدم النسوية مع تغريمه 10 آلاف درهم، من 5000 موقفة التنفيذ، لمخالفته المادة العاشرة من قانون التربية البدنية والرياضة وومارسة مهام مزدوجة داخل الفريق.