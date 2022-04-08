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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف.. تعرف على حملة «شامل» للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحي

صدى البلد

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، انفوجراف عن حملة (شامل).

 

وأوضح الانفوجراف، أن (شامل) هي حملة توعوية تنشرها هيئة الرعاية الصحية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك بشكل يومي، عن أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ودور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين وبجودة عالمية.

 

وأضاف، أن الحملة تهدف إلى تعزيز وعي الجمهور العام حول أهمية أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، وهو مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ومميزاته في تحقيق التغطية الصحية الشاملة حلم المصريين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لهم من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات، وذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، فيما يتعلق بمحور الصحة.

 

وتابع: أن المحافظات المستهدفة لحملة (شامل) هي محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وهي "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" حتى الآن، إضافة إلى باقي محافظات المرحلة الأولى التي ستمتد إليها المنظومة خلال العام الحالي، لافتة إلى امتداد الحملة مع امتداد منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي كل شبر في أرض مصر.

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