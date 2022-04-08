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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد… بدر بانون في تدريبات الرجاء المغربي قبل مواجهة الأهلي

بدر بانون مدافع الأهلي
بدر بانون مدافع الأهلي

فاجأ بدر بانون مدافع فريق الأهلي، لاعبي الرجاء المغربي بزيارة تدريبات الفريق، قبل المواجهة المرتقبة بين المارد الأحمر والنسور الخضراء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وذكرت صحيفة “لو 360 سبورت” المغربية، أن بدر بانون وسفيان رحيمي تواجدا في تدريبات الرجاء أمس الخميس، لدعم فريقهما السابق قبل مواجهة رجاء بني ملال في دور الـ 16 من كأس العرش.

 

وابتعد بدر بانون عن المشاركة مع الأهلي منذ شهر يناير الماضي بسبب معاناته من التهابات في عضلة القلب.

 

وانضم بدر بانون إلى الأهلي في شتاء 2020 قادما من الرجاء البيضاوي المغربي.

 

يذكر أن قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أسفرت عن صدام عربي بين الأهلي والرجاء المغربي.

 

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والرجاء في القاهرة يوم 16 أبريل الجاري في تمام التاسعة مساء، في القاهرة، كما تقام مباراة العودة في المغرب في تمام الحادية عشر يوم 22 أبريل الجاري.

وجاءت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

الأهلي - الرجاء المغربي

وفاق سطيف - الترجي

شباب بلوزداد - الوداد المغربي

بترو أتلتيكو - صن داونز

قرعة الدور نصف النهائي:

الفائز من مباراة الأهلي والرجاء المغربي - الفائز من مباراة وفاق سطيف والترجي

المتأهل من مباراة بترو أتلتيكو وصن داونز - الفائز من شباب بلوزداد والوداد المغربي

الأهلي زعيم أفريقيا:

توج الأهلي بآخر نسختين من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، وبفارق 5 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي الكونغولي في المركز الثاني.

بدر بانون الرجاء المغربي الأهلى دوري ابطال افريقيا وسفيان رحيمي

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