بمظهر عصري.. تاتا تستعرض نسختها الكهربائية الجديدة |فيديو وصور

كشفت مجموعة تاتا الهندية لصناعة السيارات عن احدث الطرازات المقدمة من خلالها، والتي تعتمد على قدرات العمل بالطاقة الكهربائية الجديدة، بالاضافة إلى اتباع تصميم خارجي عصري يجمع بين اطلالة السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV ومظهر الكوبيه الانيق.

بمظهر عصري .. تاتا تستعرض نسختها الكهربائية الجديدة

ومن المفترض أن يتم انتاج تلك النسخة والتي تحمل اللقب كوبيه CURVV الكهربائية خلال العاميين المقلبين، حيث تستخدم تاتا العديد من اللمسات الانيقة والمميزة بالسيارة، سواء كانت من خلال الهيكل الخارجي، أو القدرات والتجهيزات الداخلية بالسيارة.

بمظهر عصري .. تاتا تستعرض نسختها الكهربائية الجديدة

حيث تضم سيارة تاتا كوبيه CURVV الكهربائية شاشتين من الحجم المتوسط، الاولى للترفيه وعرض الوسائط المتعددة، والاخري تعمل على اعدادات مجموعة البيانات، بالاضافة إلى تقنية الازرار اللمسية، وفتحة سقف بانوراما، إلى جانب اضاءة محيطة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف ثنائية الاضلاع.

بمظهر عصري .. تاتا تستعرض نسختها الكهربائية الجديدة

ودعمت السيارة كوبيه CURVV بمحرك كهربائي متطور، يعتمد على منصة Tata Generation 2 EV، ومن المتوقع ان يصل مدى السير الخاص بتلك النسخة إلى 311 ميلًا أي مايعادل 500 كيلومتر، بالاضافة إلى عدة تعزيزات مسقبلية اخرى قد تلجأ إليها.

بمظهر عصري .. تاتا تستعرض نسختها الكهربائية الجديدة

أما عن التصميم الخارجي للسيارة الكهربائية تاتا CURVV فهي تنتمي غلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام مع حجم خارجي كبير نسبيًا، حيث تعتمد السيارة على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز ومروحي الشكل، بالاضافة إلى اقواس نصف دائرية لامعة تزين اعلى منطقة العجلات، إلى جانب مصابيح امامية نحيفة وحادة المظهر تعمل بتقنية LEDLIGHT، مع لمسات انسيابية تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.