أروع أمثلة التسامح.. إمام مسجد يعفو عن شخص طعنه بسكين في الغربية|تفاصيل

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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادر بالنيابة العامة:إمام مسجد تنازل عن اتهامه والتصالح مع المتهم

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القصة الكاملة.. إخلاء
القصة الكاملة.. إخلاء سبيل المتهم بطعن إمام مسجد بكفر الزيات

أسدل الستار على حادث تعرض أمام مسجد كفر الزيات بمحافظة الغربية والذي تعرض للطعن علي أيدي أحد الخارجين عن القانون بواسطة أداة حادة بعدما تنازل المجني عليه  بمحض إرادته عن بلاغه ضد المعتدي بعدما إصابة بجرح قطعي ونقل إلي طوارئ مستشفى كفرالزيات العام .

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وكانت نيابة مركز كفرالزيات شهدت واقعة مفاجاة تنازل أمام وخطيب مسجد الست ذكية الذى تم الاعتداء عليه بعد صلاة التراويح أمس عن المحضر أمام النيابة وتم التصالح.

في ذات السياق قررت جهات التحقيق برئاسة المستشار محمد الشرنوبي  إخلاء سبيل المتهم.

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وكشف الشيخ سامح هريدي أمام مسجد الست ذكية، المجنى علية أنه فى شهر الخير والبركه حيث جاء التنازل  عن المحضر والإجراءات القانونية ضد مرتكب الواقعة  بدافع أن العفو من الأعمال الصالحة وأنه قابل السيئة بالحسنة .


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغًا بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء  علي إمام مسجد وخطيب مسجد الست ذكية بمدينة كفرالزيات ، بعد الانتهاء من أداء صلاة التراويح، وعقب خروجه من  صلاة العشاء والتراويح ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في اليد وإصابته بـ 4 غرز، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة في الجسد، وتم نقله إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج.

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وكشفت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعي "أحمد. ع" فى العقد الثاني من العمر وحاصل على ليسانس حقوق وصاحب محل بيع سجائر  بمحل الواقعة، بسب خلافات شخصية بين المتهم والمجني علية، حيث أن الشيخ سامح هريدي، طلب شهادته في جلسة عرفية، أحد طرفيها المتهم، وكان المجني عليه شاهدا، وما قاله لم يكن في صالح المتهم، وهو ما دفعه إلى انتظاره خارج المسجد عقب صلاة العشاء والتراويح وأنهال علية بالضرب بواسطة سلاح أبيض وعصا خشبية وحاول المصلين الدفاع عن المجني عليه .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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