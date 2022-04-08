عمرو سعد يتصدر تريند تويتر بعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل توبة

تصدر النجم عمرو سعد تريند عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر"، وأصبح النجم عمرو سعد الأكثر بحثا علي موقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل توبه.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #عمرو_سعد، #توبه وتفاعل معه عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا.



ويلعب عمرو سعد، في أحداث المسلسل، دور شاب اسمه توبة، يجمع بين حرفة الخراطة وفتح الخزائن بطرق غير قانونية، ويؤدي الفنان دياب دور أخيه غير الشقيق، وتتسم شخصيته بالعنف، فيما تراقبهما الأجهزة الأمنية.

مسلسل "توبة" من بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، صبا مبارك، دياب، أحمد بدير، أسماء أبو اليزيد، دياب، انتصار، محمد لطفي، حسن أبو الروس، كريم عفيفي، مصطفي خضر مع مجموعة اخرى من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد صالح، وتأليف أحمد حلبة.