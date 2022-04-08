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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية تعلن جدول ترتيب نتائج دورى مراكز الشباب

الجدول
الجدول

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية فى بيان لها اليوم الجمعة عن تصدر فريق مركز شباب منشأة البدوى بإدارة شباب طلخا جدول ترتيب دورى مراكز الشباب فى " الأسبوع التاسع من دورى مراكز الشباب برصيد ٢١ نقطة والمركز الأول ضمن المجموعة الأولى.

أما المجموعة الثانية مازال متصدر ترتيب الدورى مركز شباب ميت على بادارة شباب المنصورة برصيد ٢٠ نقطة ، والمركز الأول ضمن المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة تصدر ترتيب الدوري بها مركز شباب ميت اشنا برصيد ١٧ نقطة والمركز الأول بالمجموعة الثالثة .

أما المجموعة الرابعة والأخيرة فقد تصدر ترتيب الدوري بها مركز شباب مدينة المطرية برصيد ٢٠ نقطة واحتل المركز الأول بهذه المجموعة ، فى اطار مباريات دورى مراكز الشباب بالدقهلية النسخة التاسعة ٢٠٢٢ م .

وقد صرح  علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية أن دورى مراكز الشباب النسخة التاسعة يشارك فيه عدد ٢٤ فريق موزعين جغرافيا تبعا لــ ١٩ ادارة فرعية ، وأسفرت القرعة عن أربع مجموعات ، كل مجموعة مكونة من 6 فرق ، وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة على ملاعب مراكز الشباب بالدقهلية ، وصعود فريق مركز شباب مدينة المطرية ، وفريق مركز شباب مدينة ميت سلسيل ، وفريق مركز شباب طماى الزهايرة بدورى مراكز الشباب بالدقهلية . 

ويأتى تنفيذ الدورى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى أكد أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة عل مدى ٩ سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية، وتوجيهات الأستاذ علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب ، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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الدقهلية وزير الشباب والرياضة كرة القدم فريق الدوري

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