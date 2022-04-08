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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة ترسل نظام دفاع صاروخي باتريوت إلى سلوفاكيا

باترويت
باترويت

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن البنتاجون أرسل نظام دفاع صاروخي باتريوت إلى سلوفاكيا بعد أن أرسل حليف الناتو  أحد أنظمته الخاصة - S-300 روسية الصنع - إلى أوكرانيا.

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يأتي الانتشار المؤقت في الوقت الذي يسعى فيه الغرب إلى تعزيز دفاعات أوكرانيا من هجوم صاروخي روسي يبدو أنه يستهدف المدنيين.

قال بايدن في بيان: 'أود أن أشكر الحكومة السلوفاكية على تزويد أوكرانيا بنظام دفاع جوي من طراز S-300 ، وهو أمر أثاره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي معي شخصيًا في محادثاتنا'.

قالت السلطات الأوكرانية ، الجمعة ، إن صاروخا أصاب محطة قطار مزدحمة بشرق أوكرانيا كانت نقطة إجلاء للمدنيين، مما أسفر عن مقتل العشرات.

ونفت روسيا مسؤوليتها لكن البنتاجون، قال إن موسكو استخدمت صاروخا باليستيا قصير المدى.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير: 'توقعاتنا الكاملة أن هذه كانت ضربة روسية'. نعتقد أنهم استخدموا صاروخًا باليستيًا قصير المدى ، SS-21.

SS-21 هو صاروخ باليستي تكتيكي من الحقبة السوفيتية. وتتهم موسكو كييف بتنفيذ الهجوم عمدا.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن 'الوقت الحالي ليس وقتًا للتهاون' ، مشيرًا إلى أن خلط أنظمة الصواريخ سيساعد أوكرانيا على حماية نفسها باعتبارها 'إعادة ترتيب لموسكو للمرحلة التالية من هذه الحرب'.

جاءت تصريحات بايدن بعد أن أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر عن نقل S-300 في العهد السوفيتي.

قال هيجر على تويتر: 'من واجبنا المساعدة ، وليس البقاء في مكانه والجهل بالخسائر في الأرواح البشرية تحت عدوان روسيا'.

وقال المسؤول الدفاعي الأمريكي الكبير إن المناقشات جارية مع دول حليفة أخرى ، بما في ذلك بلغاريا ، لديها أيضًا أنظمة دفاع صاروخي لتنسيق مقايضات إضافية محتملة لبطاريات باتريوت.

وقال المسؤول للصحفيين في البنتاغون 'نواصل إجراء محادثات مع الحلفاء والشركاء الذين لديهم هذه الأنواع من أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى'.

في الأيام الأخيرة ، عمدت روسيا إلى إعادة انتشار قواتها وإعادة تمركزها في منطقة دونباس الشرقية ، بعد أن انسحبت من كييف بعد أن فشلت في الاستيلاء على العاصمة.

وقدر المسؤول الدفاعي زيادة القوات الروسية في شرق أوكرانيا من 30 كتيبة إلى أكثر من 40 الآن.

وقال وزير الدفاع الأمريكي ، لويد أوستن ، إن بطارية باتريوت ستشغلها القوات الأمريكية وستصل إلى سلوفاكيا في الأيام المقبلة.

وقال في بيان إن طول الانتشار لم يتم تحديده ، مضيفًا 'إننا نواصل التشاور مع الحكومة السلوفاكية حول المزيد من حلول الدفاع الجوي الدائمة'.

قال أوستن إن نشر صواريخ باتريوت في سلوفاكيا يتوافق تمامًا مع 'الجهود السابقة لتعزيز القدرات الدفاعية لحلف الناتو' ويوضح متطلبات الأمن الجماعي بموجب التزام الناتو بالدفاع المشترك بموجب المادة 5.

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