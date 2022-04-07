مسئول: أمريكا تدرب جنودا أوكرانيين على استخدام طائرات مسيرة فتاكة

قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن مجموعة صغيرة من الجنود الأوكرانيين الموجودين في الولايات المتحدة منذ قبل الغزو الروسي لبلادهم، تتلقى تدريبًا على استخدام طائرات مسيّرة فتاكة من طراز ”سويتش بلايد“ التي زودت واشنطن بها كييف.

وأضاف المسؤول ”عددًا قليلًا من الأوكرانيين كانوا بالفعل في الولايات المتحدة (…) واغتنمنا الفرصة لتدريبهم لبضعة أيام، خاصة على طائرات مسيّرة من طراز ”سويتش بلايد“ التي لا يعرفها الجيش الأوكراني“.

وأوضح أنهم يمثلون ”عددًا قليلًا، أقل من 10″، مضيفًا أنه ”من المقرر أن يعودوا قريبًا إلى أوكرانيا“.

وجاء إعلان مسؤول البنتاجون في إطار رده على سؤال حول تصريحات أدلى بها في اليوم السابق وزير الدفاع لويد أوستن، خلال جلسة استماع في الكونجرس، وقال فيها إن الولايات المتحدة تدرب جنودًا أوكرانيين خارج أوكرانيا على استخدام الأسلحة.

وقال رئيس هيئة الأركان مارك ميلي: ”بعضهم تدرب هنا في الولايات المتحدة“ دون كشف مزيد من التفاصيل.

وميدانيًا، غادرت جميع القوات الروسية المنتشرة في منطقة كييف أوكرانيا، وفق ما أوضح المسؤول، الأربعاء. وقال: ”نعتقد أنهم انسحبوا تمامًا من كييف، وتشرنيهيف“.

وأشار إلى أن القصف الروسي تكثف في الجنوب والشرق، حيث أعلنت روسيا أنها تنوي تركيز جهودها، مضيفًا: ”لكننا لم نشهد تدفقًا ملموسًا للقوات أو الإمكانات إلى دونباس“.

بالتوازي مع ذلك، دعت كييف سكان شرق أوكرانيا إلى إخلاء المنطقة ”فورًا“ وسط مخاوف من هجوم كبير للجيش الروسي على حوض دونباس الذي أصبح الآن هدفًا أساسًا للكرملين.