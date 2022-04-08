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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: توسع حلف الناتو لا يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الناتو يتمتع بطابع عدواني، وأي توسع للحلف لا يجلب الأمن والاستقرار.

وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول تقييم الكرملين لتصريحات الناتو بأن الحلف "سيوسع دعمه لأوكرانيا وجورجيا والبوسنة والهرسك": "تعلمون أننا مقتنعون بالطبيعة العدوانية لهذا التحالف، وما زلنا نحتفظ بهذه القناعة. هذا تحالف غير دفاعي، وأي توسع لنشاط هذا التحالف ونفوذه لا يجلب المزيد من الأمن والاستقرار"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

هذا وأكد بيسكوف، أمس الخميس، أنه "لا يعتبر انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو تهديدًا وجوديًا لروسيا".

ورد بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان يعتبر انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو تهديدًا وجوديًا لروسيا، الأمر الذي "قد يؤدي إلى استخدام أسلحة نووية".

حيث أجاب: "ماذا تقصد؟ المزيد من التوسع في حلف شمال الأطلسي؟ لا، لا أعتقد ذلك".

وذكر أنه لا يعتبر العقوبات الاقتصادية المفروضة والضغط الممارس تهديدًا وجوديًا لروسيا، وقال بيسكوف: "لا، نحن نعيش تحت العقوبات منذ عقدين من الزمن، نحن معتادون بالفعل على هذا الوضع، وبدأنا الاستعداد لهذه العقوبات منذ عام".
 

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