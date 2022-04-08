روسيا تنفي مسئوليتها عن قصف محطة قطارات في أوكرانيا

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي المزعوم على محطة قطارات في أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن الصاروخ المستخدم في قصف محطة السكك الحديدية في مدينة كراماتورسك اليوم، هو نفس نوع الصاروخ المستخدم في 14 مارس الماضي لقصف مدينة في دونيتسك وأسفر عن مقتل 17 شخصا.

وأكدت الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي لم يشن أي ضربات على أهداف في مدينة كراماتورسك الأوكرانية خلال يوم الجمعة.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، في وقت سابق اليوم، مقتل أكثر من 30 شخصا، وإصابة نحو مائة آخرين، إثر قصف محطة قطارات في مدينة كراماتورسك الأوكرانية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في شركة السكك الحديدية الأوكرانية، سقوط : 30 قتيلا على الأقل وأكثر من 100 جريح جراء قصف روسي استهدف محطة كراماتورسك.

وأعلن رئيس الإدارة الإقليمية لإقليم سومي في أوكرانيا، ديميترو زيفيتسكي، في وقت سابق من اليوم مغادرة القوات الروسية إقليم سومي في شمال شرقي أوكرانيا.