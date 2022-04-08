نوستالجيا/ زى النهاردة.. الأهلي يتفوق على دمياط بهدف محمد عامر

شهد يوم الأحد الموافق 8 أبريل عام 1984 تعادل فريقا غزل دمياط والأهلي بدون أهداف علي ستاد دمياط في دور ال 16 لمسابقة كأس مصر.

المباراة امتدت ل120 دقيقه بعد وقت إضافي شهد مشاركة نادرة للغاني جورج الحسن مهاجم الأحمر و هداف أمم أفريقيا 82.

والفريقان يلعبان مباراة إعادة في القاهرة تقام بعد شهرين.

وفي يوم الإثنين الموافق 8 أبريل عام 1985 حقق فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي علي نظيره فريق غزل دمياط بهدف نظيف علي ستاد دمياط.

وذلك في مباراة مؤجلة من الاسبوع الخامس عشر للدوري العام و يرفع رصيده إلى 31 نقطة من 18 مباراة متصدرا الجدول.

أحرز هدف المباراة محمد عامر في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني.

وشهد اللقاء أزمة كبيرة بعد إلغاء هدف لأصحاب الأرض من ضربة حرة غير مباشرة تركها أحمد شوبير تسكن شباكه فتم إلغاء الهدف لكن لاعبي الغزل لم يفطنوا إلى يد الحكم اليسرى المرفوعة فقاموا بالاعتراض علي حكم اللقاء.