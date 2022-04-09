ريهام سعيد : باسم يوسف ظالم ودمر حياتي..حسن شاكوش غلط في أولادي ولن أتنازل عن القضية ضده.. عمرو أديب ساعدني كثيرا.. اعتزلت الفن من أجل أسرتي

ريهام سعيد في برنامج "سابع سما" عبر فضائية "النهار":

باسم يوسف دمر حياتي وأى حد ضايقني بجد مبنساش

حسن شاكوش غلط في أولادي ولن أتنازل عن القضية ضده

ابنائي هم عائلتي وهما الحب كله

حلت الإعلامية ريهام سعيد، ضيفه على الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج "سابع سما"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

خايفة ماشوفهومش تاني..ريهام سعيد توجه رسالة مؤثرة لأولادها..فيديو

تأثرت الإعلامية ريهام سعيد، عند حديثها عن أبنائها لتقول “ابنائي هم عائلتي، وهما الحب كله وهما الوحيدين اللي عمرهم لا ظلمونى ولا اذوني وبخاف في مشكلة من المشاكل أنه مشوفهومش وده السبب اللى خلانى اعتزل الفن”.

وأضافت ريهام سعيد، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “النهار”، أنه ممكن واحد ممكن يعملى مشكلة تخليهوم مشوفهومش تانى".

ريهام سعيد : اى حد ضايقنى بجد مبنساش وبقول حسبي الله ونعم الوكيل..فيديو

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنه “انا لو رفعت قضية على كل واحد شتمنى على النت مش هاخلص أو اللى يطعن في عرضي ولكن لما رفعت قضية على شاكوش كانت عشان غلط في اولادي”.

وأضافت ريهام سعيد، خلال لقاء لها لبرنامج “سابع سما”، عبر فضائية “النهار"،أن اى حد ضايقنى بجد مبنساش وبقول حسبي الله ونعم الوكيل



ريهام سعيد: باسم يوسف ظالم ومعندوش ضمير ودمر حياتي.. فيديو

قالت الإعلامية ريهام سعي، إن الإعلامي عمرو أديب، "كنت بلجأ له عشان كنت بعتبره كبير المهنة وهو كذه مرة أداني فرصة، ولكنه عمره ما عض فيا زي ناس تانية في اول مشكلة كانوا بيقطعوا فيا.

وأضافت ريهام سعيد، خلال لقاء لها لبرنامج “سابع سما"، عبر فضائية “النهار”، ان الإعلامي باسم يوسف انزله لـ 35 الف أرض وهو ظالم ومعندوش ضمير ودمر حياتي"



ريهام سعيد : حسن شاكوش غلط في أولادي..ومتنازلتش عن القضية ضده..فيديو

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن “مجدي الهواري بحبه اوي ولو فيه نص مليون سما فوق هيطلع فيها وهو رجل لطيف وعفوي وطيب ومجتهد وبيعمل حاجات عظيمة”.

وأضافت ريهام سعيد، خلال لقاء لها لبرنامج “سابع سما”، عبر فضائية “النهار”، أن حسن شاكوش انزله سابع أرض بسبب القضية بتاعة السنة دي ووصلنا أنه اتنازل عن القضية وانا لسة متمسكة بيها".



ريهام سعيد : صلاح عبدالله طيب أوى ولكنه بيغلط بسرعة وهاجمنى اكثر من مرة..فيديو

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن الفنان صلاح عبدالله، طيب أوى ولكنه بيغلط بسرعة وهاجمنى اكثر من مرة وشتمني في أكثر من مرة في بوستات على الانستجرام".

وأضافت ريهام سعيد، خلال لقاء لها لبرنامج “سابع سما”، عبر فضائية “النهار”، أنه “المفروض أن يكون الفنان صلاح عبدالله أنضج من كدة”.

اتصدمت فيه.. ريهام سعيد لـ جورج قرداحي: أنا متجوزة ومينفعش اللغة دي|فيديو

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن "جمال العدل بحبه أوي لأن سامى العدل كان صاحبي اوي وكنت بحب أتعامل معاه وهما أعظم ناس في المجال".

وأضافت ريهام سعيد، خلال لقاء لها لبرنامج “سابع سما”، عبر فضائية “النهار”، أن جورج قرداحي انا اتصدمت فيه كمشاهدة، مؤكدة أن اللبنانيين لهم ذوق عالي وكان بيطلع مثقف وشاعر ولغة عربية".

ريهام سعيد : مصطفى حسني بيصبرني..ورضوى الشربيني تواصلت معها مرتين فقط..فيديو

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن الداعية مصطفى حسني، “بعد ربنا عايشة بيه وبحبه حب كبير لله وهو بصبرني، بأرائه، فهو انسان نقي وقريب من الله”.

وأضافت ريهام سعيد، خلال لقاء لها لبرنامج “سابع سما”، عبر فضائية “النهار”، أن رضوى الشربيني كنت بسأل عليها وكلمتها مرتين، مرة ساعة عزا والدتها وكانت مشغولة وتانى مرة كلمتها وقالت مشغولة ومردتش عليا".

ريهام سعيد : "انا عمرى ما غلط في زينة رغم أنه انا عارفة انها بتكرهنى..فيديو

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنه "انا عمرى ما غلط في زينة رغم أنه انا عارفة انها بتكرهنى وهي مصاحبة اللى شتمها حقيقى وعارفة انها مبتحبنيش من زمان.

وأضافت ريهام سعيد، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “النهار”، أن “اللى كان معايا في القضية هى صاحبته دلوقتي”

