مواطنو الجيزة يدعون لـ أبوالعينين: ربنا يكرمه دنيا وآخرة بيرفع العبء عننا

عرض برنامج «صالة التحرير» على قناة "صدى البلد"، تقريرا عن نشاط مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعى والخيرى، بشأن توزيع شنط رمضان.

وقال أحد المواطنين خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة "صدى البلد"،أن الأعمال الخيرية للمؤسسة أبو العينين،لا تتوقف عند شنط رمضان فقط، بل تساعد المحتاجين فى انشطة اخرى مثل التكفل بتكاليف الزواج.

وتابع المواطن: مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعى والخيرى تساعد اصحاب ذوى الاحتياجات الخاصة وكذلك الايتام.

ومن جانبها وجهت مواطنة الشكر للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، قائلة:" من زمان وهو بيساعدنى فى مصاريف الاولاد فى المدارس، ربنا يبارك ليه ويزيده".

وقال مواطن، آخر :" كتر خير الحاج محمد ابو العينين من زمان بيساعدنا وبيرفع عبء عننا".

وأضافت مواطنة أخرى قائلة:" والله العظيم مفيش منه 2 فى الجمهورية، يارب بارك فى عمر أبو العينين زى ما بيساعدنا رب يكرمه دنيا وآخره ".

500 ألف "شنطة رمضان".

ووجهت الإعلامية عزة مصطفى، الشكر للحاجة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعى والخيرى، لافتة أنها أشرفت على توزيع قرابة الـ 500 ألف "شنطة رمضان".

وقالت "مصطفى" إن مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعى والخيرى، حريصة منذ سنوات طويلة على إعداد وتوزيع شنط رمضان للأسر الأكثر احتياجا .

أكثر من 400 ألف شنطة

وأضافت: أن مؤسسة أبو العينين للنشاط الإجتماعى، والتى يرأسها النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب، وزعت الرقم الأعلى من شنط رمضان هذا العام.

وأضافت عزة مصطفى: أن مؤسسة أبو العينين قامت بتوزيع أكثر من 400 ألف شنطة، تحتوى على كافة السلع التى يحتاجها المواطنون.