سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-4-2022 فى بنوك مصر

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 9 أبريل 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

سعر الريال السعودي اليوم السبت فى بنوك مصر

وسجلت أسعار صرف الريال السعودي مستهل تعاملات اليوم السبت فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.87جنيه للشراء و 4.91جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( HSBC،المشرق،المصرف العربي الدولي،بلوم، الأهلى المتحدة) نحو 4.88جنيه للشراء و 4.90جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت فى بنوك(مصر ،الأهلي، التجارى الدولي CIB،فيصل الاسلامي) نحو 4.87جنيه للشراء و 4.90جنيه للبيع.



وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت فى بنك قناة السويس 4.86جنيه للشراء و 4.91 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي،الإسكندرية) نحو 4.85 جنيه للشراء و 4.91جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت فى بنك الإمارات دبى الوطني 4.85جنيه للشراء و 4.91جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت بنك كريدى اجريكول نحو 4.84جنيه للشراء و4.90جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت بنوك( التنمية الصناعية،قطر الوطنيQNB) نحو 4.83جنيه للشراء و4.90جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت فى بنوك (الشركة المصرفية العربية،أبوظبي الأول) 4.80جنيه للشراء و 4.90جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك التعمير والاسكان نحو 4.79 جنيه للشراء و 4.88جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك البركة نحو 4.76جنيه للشراء و 4.90جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك أبوظبي التجاري نحو 4.76جنيه للشراء و 4.91جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت فى العربي الافريقي الدولي نحو 4.75جنيه للشراء و 4.91جنيه للبيع.



وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت فى بنوك (الكويت الوطني، العقارى المصري العربي) 4.75جنيه للشراء و 4.90جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( مصر إيران ،المصرف المتحد)نحو 4.72جنيه للشراء و 4.90جنيه للبيع.