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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وديا .. سيراميكا كليوباترا يهزم العبور 8/ 1 استعدادا لمواجهة فيوتشر بالدوري

فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا الفوز على نادي العبور بنتيجة ٨-١، في المباراة التجريبية التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة على أحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس.
 

تفاصيل المباراة 


وأقيمت المباراة على ثلاثة أشواط كل شوط مدته ٤٥ دقيقة، وتقدم سيراميكا كليوباترا بالهدف الأول في الدقيقة ٤٥ من الشوط الأول عن طريق محمد إبراهيم من ركلة جزاء حصل عليها باسم مرسي بعد مراوغة للمدافعين قبل أن يتعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وأحرز سيراميكا كليوباترا ٤ أهداف في الشوط الثاني، الهدف الأول في الدقيقة ٢ أحرزه باسم مرسي، وبدأ بمراوغة من محمد إبراهيم على الجهة اليمنى، ثم لعب عرضية تصطدم بالدفاع، وتصل إلى أحمد محسن ليسددها بباطن القدم في القائم ترتد إلى باسم مرسي الذي يسدد بدوره لتصطدم بالعارضة وتدخل المرمى.

 

 أما الهدف الثاني فجاء في الدقيقة ٥ من تمريرة طولية لعبها محمد حسن إلى أحمد محسن في منطقة الجزاء، يتسلم الكرة ويخطيء مدافع العبور في التشتيت ويسجل في مرماه، والهدف الثالث جاء في الدقيقة ٨ من تمريرة بينية لعبها أحمد محسن إلى إيفانز منساه في وضعية انفراد يلعبها "لوب" من فوق الحارس تصطدم بالقائم وترتد ليقابلها باسم مرسي برأسه في الشباك، ثم يضيف شادي حسين الهدف الخامس في الدقيقة ٢١ بعدما حول عرضية محمد إبراهيم من لمسة واحدة في الشباك.

وفي الشوط الثالث، سجل عمر السعيد هدف العبور الوحيد في الدقيقة ١٥، ثم أحرز سيراميكا كليوباترا ٣ أهداف، الأول في الدقيقة ٢٢ بعد توغل مصطفى ميسي من الجهة اليسرى ثم يمرر إلى وينفول كوبينا في وضعية انفراد يودعها بباطن قدمه على يمين الحارس، ويضيف ميسي الهدف السابع في الدقيقة ٢٥ بعدما ضغط على حارس العبور واستخلص الكرة وأودعها في المرمى، ثم يحصل شادي حسين على ركلة جزاء في الدقيقة ٣٨ بعد مراوغته  لدفاع العبور من الجهة اليسرى ليتعرض للعرقلة، ويسدد شريف دابو الكرة في الشباك.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لخوض مباراة فيوتشر يوم الجمعة المقبل على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن الجولة ١٤ في الدوري الممتاز.
 

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