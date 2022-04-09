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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين: نبذل جهودا متواصلة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

الصين: نبذل جهودا
الصين: نبذل جهودا متواصلة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي الجمعة، إن الصين تبذل جهودا متواصلة لوقف إطلاق النار والسلام بشأن أوكرانيا.

وأكد الوزير الصيني، في  مكالمة مع المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، إيمانويل بون، تمت بناء على طلب الأخير، الحاجة إلى تهيئة الظروف اللازمة لدفع محادثات السلام. حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية.

وأشارت الصين، إلى النتائج السلبية الممتدة للحرب على العالم، واقترحت أن يقوم المجتمع الدولي بالعمل سوياً لتوجيه رسالة مشتركة للتعامل مع القضايا العالمية ومن بينها نقص الغذاء.

وحسب الوكالة الصينية فإن مستشار الرئيس الفرنسي ماكرون، أكد أن فرنسا "تتبع دوماً سياسية خارجية مستقلة ولن تقع في منطق سياسة التكتلات".

وشدد على أن فرنسا ملتزمة بخلق والحفاظ على السلام، وتتواصل مع مختلف الأطراف بما فيها روسيا بشأن القضايا الكبرى كقضية حياد أوكرانيا والحصول على الضمانات الأمنية التي ترغب كييف فيها.

على جانب آخر، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الجمعة، أن التجهيزات جارية لفرض حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا.

وكتبت على تويتر "نحشد قوتنا الاقتصادية ليدفع (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) الثمن"، وأضافت "روسيا سوف تضمحل ولكن أوكرانيا تتجه إلى مستقبل أوروبي".

وقالت إن الاتحاد الأوروبي، خصص مليار يورو لدعم الجيش الأوكراني بالأسلحة، مشيرة إلى اقتراح بـ500 مليون يورو إضافية لدعم الجيش الأوكراني.

ونشر الاتحاد الأوروبي الجمعة، حزمة عقوباته الخامسة ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي دخلت حيز التنفيذ.

وطالت العقوبات الأوروبية الجديدة 217 شخصا و18 كيانا من روسيا، سيتم تجميد أصولهم على أراضي الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حظر السفر.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي تجميد أصول ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كاترينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا وإدراجهما على قائمة العقوبات.

الصين أوكرانيا روسيا غزو اوكرانيا وزير الخارجية الصيني

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