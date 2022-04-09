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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيمن قيسوني: الأكشن أسهل من الرومانسية.. ويوتيرن فرصة لإثبات نفسي فى مصر

إيمن قيسوني
إيمن قيسوني

أكد الفنان أيمن قيسوني انه مسلسل يوتيرن يعد من أكثر الأدوار مساحة التى حصل عليها فى مصر، خاصة مع تواجده فى لبنان خلال الفترة الماضية، لذا فقد حمل على عاتقه أن يثبت نفسه كممثل من خلال هذه التجربة.

وتابع أيمن قيسوني فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: ردود الأفعال التي وصلتني بعد عرض العمل كانت إيجابية للغاية ، وكنت من البداية حريص على التركيز فى الدور نظراً لاختلافه.

ويقول أيمن قيسوني: المشاهد الرومانسية ليست الأسهل بالنسبة لي، فأنا معتاد على تقديم مشاهد الأكشن التي أراها الأقرب لي، ولكن نظراً لأن مسلسل يوتيرن برمته مختلف وهناك كيمياء تجمعني بفريق العمل، فقد أديت تلك المشاهد بسهولة.

ويضيف أيمن قيسوني: خلال الفترة الماضية تواجدت فى لبنان حيث أن والدتي لبنانية، وانتقلت بالأسرة إلى هناك خلال فترة كورونا ، وأصبحت أنتقل بين مصر ولبنان. 

وأضاف أيمن قيسوني: شهرتي في لبنان والعالم العربي جاءت من خلال من تقديمي للبرامج، كما قدمت عمل درامي هناك، ولكن مصر لا يعلى عليها فى مسائلة الدراما . 

واستكمل أيمن قيسوني: بعيداً عن التمثيل لدي مشاريع أخري حيث أنني أملك شركة إنتاج ، بالإضافة الى عملي كمدير سابق فى شركة أبحاث . 

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وتدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها .

يشارك فى بطولة مسلسل يوتيرن العديد من الفنانين على رأسهم ريهام حجاج - توفيق عبد الحميد - عبير صبري - كريم قاسم - عبير منير - أيمن القيسوني - صفاء الطوخي.

أيمن القيسوني الفنان أيمن القيسوني يوتيرن رمضان 2022 art entertainment

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