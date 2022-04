الافتتاح 21 نوفمبر.. جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022

تقام مباراة الافتتاح في بطولة كأس العالم في قطر يوم 21 نوفمبر 2022 على أن تكون المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر 2022.

وتأهلت منتخبات تونس والمغرب والسنغال والكاميرون وغانا إلى نهائيات بطولة كأس العالم في قطر 2022.



21 نوفمبر:

قطر vs الإكوادور

السنغال vs هولندا

إنجلترا vs إيران

الفائز من الملحق الأوروبي : أمريكا



22 نوفمبر:

الأرجنتين vs السعودية

المكسيك vs بولندا

فرنسا vs الفائز من الملحق

الدنمارك vs تونس



23 نوفمبر:

إسبانيا vs الفائز من نيوزلندا وكوستاريكا

المانيا vs اليابان

بلجيكا vs كندا

المغرب vs كرواتيا



23 نوفمبر:

البرازيل vs صربيا

سويسرا vs الكاميرون

البرتغال vs غانا

أوروجواي vs كوريا الجنوبية



24 نوفمبر:

قطر vs السنغال

هولندا vs الإكوادور

إنجلترا vs أمريكا

الفائز من الملحق الأوروبي vs إيران



26 نوفمبر:

الارجنتين vs المكسيك

بولندا vs السعودية

فرنسا vs الدنمارك

تونس vs الفائز من ملحق آسيا أمريكا الجنوبية



27 نوفمبر:

اسبانيا vs المانيا

اليابان vs الفائز من نيوزلندا وكوستاريكا

بلجيكا vs المغرب

كرواتيا vs كندا



28 نوفمبر:

البرازيل vs سويسرا

الكاميرون vs صربيا

البرتغال vs أوروجواي

كوريا الجنوبية vs غانا



29 نوفمبر:

هولندا vs قطر

الإكوادور vs السنغال

الفائز من الملحق الأوروبي vs إنجلترا

إيران vs أمريكا



30 نوفمبر:

بولندا vs الأرجنتين

السعودية vs المكسيك

تونس vs فرنسا

الفائز من ملحق آسيا أمريكا الجنوبية vs الدنمارك



1 ديسمبر 2022

اليابان vs إسبانيا

الفائز من نيوزلندا وكوستاريكا vs ألمانيا

كرواتيا vs بلجيكا

كندا vs المغرب



2 ديسمبر 2022

الكاميرون vs البرازيل

صربيا vs سويسرا

كوريا الجنوبية vs البرتغال

غانا vs أوروجواي

يذكر أن قارة أفريقيا تأهلت منها منتخبات السنغال والكاميرون وغانا وتونس والمغرب.

أما في آسيا فنجد منتخبات إيران واليابان وكوريا الجنوبية وقطر (بصفتها الدولة المنظمة) والسعودية. وستلتقي الإمارات مع أستراليا في الملحق في يونيو/حزيران، وسيتقابل الفائز مع بيرو على مقعد آخر في قطر.



وفي القارة الأوروبية، بات عدد المنتخبات المتأهلة 12 بانتظار البطاقة الأخيرة التي ستكون من نصيب ويلز أو الفائز بين أوكرانيا وإسكتلندا الذين تأجلت مواجهتهما إلى يونيو بسبب تعرض الأولى لهجوم عسكري روسي.



وفي القارة العجوز من المنتخبات المتأهلة لمونديال قطر كل من بلجيكا وكرواتيا والدنمارك وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبولندا والبرتغال وصربيا وإسبانيا وسويسرا.



أما في منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) لدينا كل من منتخبات كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وستلتقي كوستاريكا مع نيوزيلندا في الملحق على مكان في قطر.

وفي الأوقيانوس فازت نيوزيلندا بالبطولة التأهيلية عن المنطقة لتدخل الملحق العالمي.



وفي أمريكا الجنوبية حجزت منتخبات الأرجنتين والبرازيل والإكوادور وأوروجواي بطاقة العبور، واحتلت بيرو المركز الخامس وستلعب مع الإمارات أو أستراليا على مكان في قطر.