المغرب ليس الأول .. خليلوزيتش قاد 4 منتخبات إلى المونديال

تأهل منتخب المغرب بقيادة البوسني وحيد خليلوزيتش، إلى نهائيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

ويتواجد أسود الأطلسي بقيادة البوسني وحيد خليلوزيتش ، فى نهائيات المونديال ضمن المجموعة السادسة رفقة منتخبات بلجيكا وكرواتيا و كندا العائد بقوة لكأس العالم.

ويستهل منتخب المغرب، مبارياته في دور المجموعات بمواجهة كرواتيا ، ثم سيواجه المنافس الأصعب في المعادلة بلجيكا، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات ضد كندا.

البوسني وحيد خليلوزيتش ، نجح فى قيادة أربع منتخبات مختلفة لكأس العالم على التوالي وهي:

منتخب ‏كوت ديفوار مونديال 2010 فى جنوب أفريقيا

منتخب الجزائر 2014 في البرازيل

منتخب اليابان 2018 في روسيا

منتخب المغرب 2022 بقطر

وجاء جدول مباريات كأس العالم على النحو التالي:

21 نوفمبر:

قطر × الإكوادور

السنغال × هولندا

إنجلترا 🇽🇪× إيران

الفائز من الملحق الأوربي : أمريكا

22 نوفمبر:

الأرجنتين × السعودية

المكسيك × بولندا

فرنسا × الفائز من الملحق

الدنمارك × تونس

23 نوفمبر:

إسبانيا - الفائز من نيوزلندا وكوستاريكا

ألمانيا – اليابان

بلجيكا – كندا

المغرب – كرواتيا

23 نوفمبر:

البرازيل – صربيا

سويسرا – الكاميرون

البرتغال – غانا

أوروجواي - كوريا الجنوبية

24 نوفمبر:

قطر – السنغال

هولندا – الإكوادور

إنجلترا 🇽🇪– أمريكا

الفائز من الملحق الأوروبي – إيران

26 نوفمبر:

الأرجنتين – المكسيك

بولندا – السعودية

فرنسا – الدنمارك

تونس - الفائز من ملحق آسيا أمريكا الجنوبية

27 نوفمبر:

إسبانيا – ألمانيا

اليابان - الفائز من نيوزلندا وكوستاريكا

بلجيكا – المغرب

كرواتيا – كندا

28 نوفمبر:

البرازيل – سويسرا

الكاميرون – صربيا

البرتغال – أوروجواي

كوريا الجنوبية – غانا

29 نوفمبر:

هولندا – قطر

الإكوادور - السنغال

الفائز من الملحق الأوروبي - إنجلترا🇽🇪

إيران – أمريكا

30 نوفمبر:

بولندا - الأرجنتين

السعودية - المكسيك

تونس - فرنسا

الفائز من ملحق آسيا أمريكا الجنوبية - الدنمارك

1 ديسمبر 2022

اليابان - إسبانيا

الفائز من نيوزلندا وكوستاريكا - ألمانيا

كرواتيا - بلجيكا

كندا - المغرب

2 ديسمبر 2022

الكاميرون - البرازيل

صربيا - سويسرا

كوريا الجنوبية - البرتغال

غانا - أوروجواي