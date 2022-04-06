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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

المغرب ليس الأول .. خليلوزيتش قاد 4 منتخبات إلى المونديال

صدى البلد

تأهل منتخب المغرب بقيادة البوسني وحيد خليلوزيتش، إلى نهائيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

ويتواجد أسود الأطلسي بقيادة البوسني وحيد خليلوزيتش ، فى نهائيات المونديال ضمن المجموعة السادسة رفقة منتخبات بلجيكا وكرواتيا و كندا العائد بقوة لكأس العالم.

ويستهل منتخب المغرب، مبارياته في دور المجموعات بمواجهة كرواتيا ، ثم سيواجه المنافس الأصعب في المعادلة بلجيكا، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات ضد كندا.

البوسني وحيد خليلوزيتش ، نجح فى قيادة أربع منتخبات مختلفة لكأس العالم على التوالي وهي:

منتخب ‏كوت ديفوار مونديال 2010 فى جنوب أفريقيا

منتخب الجزائر 2014 في البرازيل

منتخب اليابان 2018 في روسيا

منتخب المغرب 2022 بقطر

وجاء جدول مباريات كأس العالم على النحو التالي:

21 نوفمبر:  
قطر  × الإكوادور
السنغال × هولندا 
إنجلترا 🇽🇪× إيران 
الفائز من الملحق الأوربي : أمريكا

22 نوفمبر: 
الأرجنتين × السعودية 
المكسيك × بولندا
فرنسا × الفائز من الملحق
الدنمارك  × تونس

23 نوفمبر:
إسبانيا - الفائز من نيوزلندا وكوستاريكا
ألمانيا – اليابان 
بلجيكا  – كندا
المغرب  – كرواتيا

23 نوفمبر:
البرازيل – صربيا 
سويسرا  – الكاميرون 
البرتغال – غانا 
أوروجواي - كوريا الجنوبية

24 نوفمبر:
قطر  – السنغال 
هولندا  – الإكوادور
إنجلترا 🇽🇪– أمريكا
الفائز من الملحق الأوروبي – إيران

26 نوفمبر:
الأرجنتين – المكسيك
بولندا – السعودية 
فرنسا – الدنمارك 
تونس  - الفائز من ملحق آسيا أمريكا الجنوبية

27 نوفمبر:
إسبانيا  – ألمانيا
اليابان  - الفائز من نيوزلندا وكوستاريكا
بلجيكا  – المغرب 
كرواتيا – كندا

28 نوفمبر:
البرازيل – سويسرا 
الكاميرون  – صربيا 
البرتغال – أوروجواي
كوريا الجنوبية  – غانا

29 نوفمبر:
هولندا  – قطر 
الإكوادور - السنغال 
الفائز من الملحق الأوروبي - إنجلترا🇽🇪
إيران  – أمريكا

30 نوفمبر:
بولندا - الأرجنتين
السعودية  - المكسيك
تونس  - فرنسا 
الفائز من ملحق آسيا أمريكا الجنوبية - الدنمارك

1 ديسمبر 2022
اليابان  - إسبانيا 
الفائز من نيوزلندا وكوستاريكا - ألمانيا
كرواتيا - بلجيكا 
كندا - المغرب

2 ديسمبر 2022
الكاميرون  - البرازيل
صربيا  - سويسرا 
كوريا الجنوبية  - البرتغال
غانا  - أوروجواي

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