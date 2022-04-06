المغرب ليس الأول .. خليلوزيتش قاد 4 منتخبات إلى المونديال

تأهل منتخب المغرب بقيادة البوسني وحيد خليلوزيتش، إلى نهائيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.
ويتواجد أسود الأطلسي بقيادة البوسني وحيد خليلوزيتش ، فى نهائيات المونديال ضمن المجموعة السادسة رفقة منتخبات بلجيكا وكرواتيا و كندا العائد بقوة لكأس العالم.
ويستهل منتخب المغرب، مبارياته في دور المجموعات بمواجهة كرواتيا ، ثم سيواجه المنافس الأصعب في المعادلة بلجيكا، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات ضد كندا.
البوسني وحيد خليلوزيتش ، نجح فى قيادة أربع منتخبات مختلفة لكأس العالم على التوالي وهي:
منتخب كوت ديفوار مونديال 2010 فى جنوب أفريقيا
منتخب الجزائر 2014 في البرازيل
منتخب اليابان 2018 في روسيا
منتخب المغرب 2022 بقطر
وجاء جدول مباريات كأس العالم على النحو التالي:
21 نوفمبر:
قطر × الإكوادور
السنغال × هولندا
إنجلترا 🇽🇪× إيران
الفائز من الملحق الأوربي : أمريكا
22 نوفمبر:
الأرجنتين × السعودية
المكسيك × بولندا
فرنسا × الفائز من الملحق
الدنمارك × تونس
23 نوفمبر:
إسبانيا - الفائز من نيوزلندا وكوستاريكا
ألمانيا – اليابان
بلجيكا – كندا
المغرب – كرواتيا
23 نوفمبر:
البرازيل – صربيا
سويسرا – الكاميرون
البرتغال – غانا
أوروجواي - كوريا الجنوبية
24 نوفمبر:
قطر – السنغال
هولندا – الإكوادور
إنجلترا 🇽🇪– أمريكا
الفائز من الملحق الأوروبي – إيران
26 نوفمبر:
الأرجنتين – المكسيك
بولندا – السعودية
فرنسا – الدنمارك
تونس - الفائز من ملحق آسيا أمريكا الجنوبية
27 نوفمبر:
إسبانيا – ألمانيا
اليابان - الفائز من نيوزلندا وكوستاريكا
بلجيكا – المغرب
كرواتيا – كندا
28 نوفمبر:
البرازيل – سويسرا
الكاميرون – صربيا
البرتغال – أوروجواي
كوريا الجنوبية – غانا
29 نوفمبر:
هولندا – قطر
الإكوادور - السنغال
الفائز من الملحق الأوروبي - إنجلترا🇽🇪
إيران – أمريكا
30 نوفمبر:
بولندا - الأرجنتين
السعودية - المكسيك
تونس - فرنسا
الفائز من ملحق آسيا أمريكا الجنوبية - الدنمارك
1 ديسمبر 2022
اليابان - إسبانيا
الفائز من نيوزلندا وكوستاريكا - ألمانيا
كرواتيا - بلجيكا
كندا - المغرب
2 ديسمبر 2022
الكاميرون - البرازيل
صربيا - سويسرا
كوريا الجنوبية - البرتغال
غانا - أوروجواي