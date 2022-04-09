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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ريلمي تطلق هاتف Realme 9 4G بتقنيات تصويرية ممتازة.. فيفو تكشف عن أحدث أجهزتها بسعر منافس

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

"برمجة تكنولوجي" تتوسع فى تقديم خدماتها لكبرى البنوك المصرية
 

أعلنت شركة برمجة تكنولوجى التابعة لمجموعة برمجة جروب العالمية الرائدة فى الحلول التكنولوجية والتحول الرقمى، عن توسعها فى تقديم مختلف خدماتها وحلولها الرقمية لكبرى البنوك فى القطاع المصرفي العربي و المصري 

 

لهؤلاء المستخدمين.. تويتر يطرح ميزة Unmention للخصوصية
 

بدأ تويتر Twitter في طرح ميزة جديدة للمستخدمين لتمكينهم من إزالة أو حذف أسمائهم أو حساباتهم من تغريدات الأشخاص الآخرين، أو حذف ما يعرف بـ "unmention" لهم علي أي مكان في تويتر، لمنحهم مزيدا من الخصوصية والتغلب على المواقف التي قد تسبب إحراجا لهم من خلال ذكرهم فيها. 
 

 

سامسونج تبهر مستخدمي الفئة الشبابية والمتوسطة بإمكانات هاتف Galaxy A54 5G
 

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق أحد أفضل هواتفها للفئة المتوسطة وهو Galaxy A54 5G والذي يدعم تقنية الجيل الخامس 5G مع تصميم شبابي أنيق للغاية، وعدد من الإمكانات المتميزة وسعر مناسب.  

 

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك ماسنجر وإنستجرام
 

ضرب عطل مفاجئ خدمات التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك ماسنجر وإنستجرام، اليوم الجمعة الموافق 8 أبريل، ما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على استخدام تطبيقات الخدمتين المملوكة لشركة "ميتا" الأمريكية.

 

ريلمي تطلق هاتفا جديدا يتمتع بتقنيات تصويرية ممتازة
 

كشفت شركة ريلمي Realme، عن أحدث طرازات سلسلة Realme 9، للعام الحالي 2022، والذي يمتاز بتقنيات تصويرية ممتازة، تتمتع بقدرة محسنة على جمع الضوء أثناء التصوير.

 

أبرز إجراءات الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة .. تعرف عليها

 

في إطار جهود الدولة المصرية نحو تهيئة مناخ الاستثمار، وعزمها على خلق اقتصاد تنافسي قوي ومتوازن ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة ، وقعت كلًا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية

 

سامسونج تطلق هاتف Galaxy M53 5G بمواصفات ممتازة
 

كشفت شركة سامسونج Samsung النقاب، عن هاتفها الجديد Galaxy M53 5G ، المزود بإمكانيات متطورة ومواصفات جيدة وسعر مقبول، وهو يعد من أبرز هواتف الشركة العاملة بشبكات 5G لعام 2022.

 

فيفو تكشف عن هاتف Vivo Y21G بسعر اقتصادي
 

أعلنت شركة فيفو Vivo، عن هاتفها الأحدث Vivo Y21G، والذي ينطلق بسعر منافس جدا مقارنة بالمواصفات التي يقدمها.

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