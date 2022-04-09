أخبار التكنولوجيا| ريلمي تطلق هاتف Realme 9 4G بتقنيات تصويرية ممتازة.. فيفو تكشف عن أحدث أجهزتها بسعر منافس

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شركة برمجة تكنولوجى التابعة لمجموعة برمجة جروب العالمية الرائدة فى الحلول التكنولوجية والتحول الرقمى، عن توسعها فى تقديم مختلف خدماتها وحلولها الرقمية لكبرى البنوك فى القطاع المصرفي العربي و المصري

بدأ تويتر Twitter في طرح ميزة جديدة للمستخدمين لتمكينهم من إزالة أو حذف أسمائهم أو حساباتهم من تغريدات الأشخاص الآخرين، أو حذف ما يعرف بـ "unmention" لهم علي أي مكان في تويتر، لمنحهم مزيدا من الخصوصية والتغلب على المواقف التي قد تسبب إحراجا لهم من خلال ذكرهم فيها.



سامسونج تبهر مستخدمي الفئة الشبابية والمتوسطة بإمكانات هاتف Galaxy A54 5G



تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق أحد أفضل هواتفها للفئة المتوسطة وهو Galaxy A54 5G والذي يدعم تقنية الجيل الخامس 5G مع تصميم شبابي أنيق للغاية، وعدد من الإمكانات المتميزة وسعر مناسب.

ضرب عطل مفاجئ خدمات التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك ماسنجر وإنستجرام، اليوم الجمعة الموافق 8 أبريل، ما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على استخدام تطبيقات الخدمتين المملوكة لشركة "ميتا" الأمريكية.

كشفت شركة ريلمي Realme، عن أحدث طرازات سلسلة Realme 9، للعام الحالي 2022، والذي يمتاز بتقنيات تصويرية ممتازة، تتمتع بقدرة محسنة على جمع الضوء أثناء التصوير.

في إطار جهود الدولة المصرية نحو تهيئة مناخ الاستثمار، وعزمها على خلق اقتصاد تنافسي قوي ومتوازن ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة ، وقعت كلًا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية

كشفت شركة سامسونج Samsung النقاب، عن هاتفها الجديد Galaxy M53 5G ، المزود بإمكانيات متطورة ومواصفات جيدة وسعر مقبول، وهو يعد من أبرز هواتف الشركة العاملة بشبكات 5G لعام 2022.

أعلنت شركة فيفو Vivo، عن هاتفها الأحدث Vivo Y21G، والذي ينطلق بسعر منافس جدا مقارنة بالمواصفات التي يقدمها.