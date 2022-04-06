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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج توقف دعمها عن 2 من أشهر هواتف جلاكسي.. هل هاتفك منهما

هاتفي سلسلة Galaxy
هاتفي سلسلة Galaxy S9

أعلنت شركة سامسونج Samsung، رسميا توقف الدعم الأمني عن اثنين من أشهر هواتفها الذكية التي أُطلقت خلال السنوات الماضية، وهما: Samsung Galaxy S9 و Samsung Galaxy S9 +.

وذكر موقع "gsmarena" التقني، أن السلسلة الرئيسية التي تم إطلاقها بشكل رسمي في أوائل عام 2018، أصبحت خارج قوائم سامسونج للأجهزة المؤهلة لتحديثات الأمان، ما يعني أن هاتفي Galaxy S9، لن يحصلا  على أي من التحديثات البرمجية من الشركة.

 

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سامسونج توقف دعمها عن هواتف جلاكسي القديمة

ويأتي إنهاء الدعم بعد نحو 4 سنوات من إطلاق الهاتفين الرائدين، حيث كانت هواتف Galaxy S9، خلال السنوات الماضية، تحصل على التحديثات الأمنية كل 3 أشهر، بعد أن قامت سامسونج بتخفيض التحديثات الأمنية الشهرية التي تحصل عليها تشكيلة الهواتف الرائدة لعام 2018، إلى التحديثات الأمنية ربع السنوية.

لكن بعد الآن لن يحصل هاتفي سلسلة Galaxy S9، على أي تحديثات منتظمة، وكان التحديث الرئيس الأخير لها هو حزمة One UI 2.5، التي طرحتها سامسونج في أواخر عام 2020.

هاتفي سلسلة Galaxy S9

وتتبع سلسلة Galaxy S9، مسار الإصدارات القديمة من هواتف سامسونج، ففي منتصف عام 2020، أعلنت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية عن إنهاء الدعم عن هواتف سلسلة جلاكسي 7 و التي تم إطلاقها خلال عام 2016، وتضم هاتف Galaxy S7، و Galaxy S7 Edge.


وحدث نفس الشيء لهواتف Galaxy، التي أُطلقت في عامي 2017، و2018، وهي Galaxy A3، و Galaxy A7، اللذان أُطلقا في عام 2017، وهاتف Galaxy A8 Plus الذي أُطلق في عام 2018، حيث توقفت عن إطلاق التحديثات الأمنية للإصدارت المذكورة.

وبعد إنهاء الدعم عن سلسلة جلاكسي اس 9، قامت سامسونج بنقل إصدارات سلسلة Galaxy S10 من التحديثات الشهرية إلى التحديثات الفصلية، حيث تجاوز عمرها الآن 3 سنوات، مما يعني أن الشركة ستوقف الدعم عن طرازات هذه التشكيلة خلال العام القام 2023.

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