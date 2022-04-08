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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تبهر مستخدمي الفئة الشبابية والمتوسطة بإمكانات هاتف Galaxy A54 5G

سامسونج تبهر مستخدمى
سامسونج تبهر مستخدمى الفئة الشبابية بإمكانات Galaxy A54 5G

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق أحد أفضل هواتفها للفئة المتوسطة وهو Galaxy A54 5G والذي يدعم تقنية الجيل الخامس 5G مع تصميم شبابي أنيق للغاية، وعدد من الإمكانات المتميزة وسعر مناسب.  

وبحسب موقع Gizmochina فإن شركة سامسونج ستطلق هاتف Galaxy A54 5G  في الأسواق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في إطار خطتها لإطلاق عدد من هواتف فئة A للطبقة المتوسطة، حيث سيأتي الهاتف بشاشة ذات حواف منحنية من نوع Supar AMOLED، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، بجودة +FHD، وبدقة 2400×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وثقب صغير في أعلي منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية.  

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مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A54 5G

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A54 5G ، كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS ، بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعرين للتصوير الماكرو والعمق بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy A54 5G Concept Render
هاتف سامسونج Galaxy A54 5G

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A54 5G ، بمعالج من شركة كوالكوم لم يتم تحديد نوعه مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقة microSD لتوسيع سعة التخزين.

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A54 5G ، علي ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، ويعمل الهاتف مع أحدث نظام تشغيل Andraid 12 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير Samsang One UI .

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سامسونج تبهر مستخدمي الفئة الشبابية والمتوسطة بإمكانات هاتف Galaxy A54 5G

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