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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تطلق هاتف Galaxy M53 5G بمواصفات ممتازة

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy M53 5G

كشفت شركة سامسونج Samsung النقاب، عن هاتفها الجديد Galaxy M53 5G ، المزود بإمكانيات متطورة ومواصفات جيدة وسعر مقبول، وهو يعد من أبرز هواتف الشركة العاملة بشبكات 5G لعام 2022.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف سامسونج الجديد Galaxy M53 5G، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED Plus، وبقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FHD، وبدقة 1080 × 2048 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتحتوى الشاشة على نوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية.

 

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مميزات هاتف سامسونج Galaxy M53 5G

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy M53 5G، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل وبفتحة عدسة f / 1.8، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل ومستشعر لبيانات العمق 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

هاتف سامسونج Galaxy M53 5G

ويعمل هاتف Galaxy M53 5G، بواسطة معالج ميدياتك متوسط المدى Dimansity 900، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، وهو يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة بواسطة بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.


ويحتوى هاتف سامسونج Galaxy M53 5G، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 4.1 من سامسونج، المرتكزة بنظام التشغيل أندرويد 12 من جوجل.

هاتف سامسونج Galaxy M53 5G
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