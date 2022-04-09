محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف شوارع بنها للوقوف على نسب التنفيذ

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال الرصف الجارية بشارع تامر عبد الفضيل بمنطقة أتريب بمدينة بنها، لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ، والذي يبلغ طوله ٤٥٠ مترا، ويشرف على تنفيذه مديرية الطرق والنقل بالقليوبية، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والفرعية لتسهيل الحركه المرورية وإعادة المظهر الحضاري للمدينة.

وقال محافظ القليوبية إن نسبة التنفيذ بلغت ما يقارب ٩٧.٤%، وقد اشتملت أعمال التطوير بالشارع على تغيير المرافق من الكهرباء والمياه وغرف التليفونات، وتم استبدال الكابلات الهوائية بكابلات كهربائية، كما تم تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى وعلى جانبي الطريق، وإنشاء بالوعات أمطار جديدة بالشارع، وتم رصف الطبقة السطحية وجار استكمال باقي الأعمال.

وأكد الهجان تسوية ورفع مطابق الصرف الصحي لتتناسب مع مستوى الرصف، وبذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وفقاً للمواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد.

على صعيد آخر، أكد محافظ القليوبية حرصه الشديد على المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ المشروعات التي تتم على أرض الواقع بنطاق المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، مشيراً إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز.

ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة مستمرة للتأكد من مراعاة جميع المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع الشركات المنفذة، مع التنبيه على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة.