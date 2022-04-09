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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

102.77 دولار للبرميل.. النفط الكويتي يواصل الارتفاع

النفط
النفط

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 71 سنتاً ليبلغ 102.77 دولار للبرميل، في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 102.06 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 20ر2 دولار لتبلغ 78ر102 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23ر2 دولار لتبلغ 26ر98 دولار. 

وكانت قد كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إجمالي قيمة الدعم الذي أنفقته «التجارة» على المواد التموينية والإنشائية خلال الفترة بين يناير ونهاية ديسمبر 2021، بلغت 225.2 مليون دينار.

ووفق صحيفة الأنباء الكويتية فقد تركزت أغلبها على دعم المواد الإنشائية التي استحوذت على النصيب الأكبر من قيمة الإنفاق بواقع 137.3 مليون دينار، أي ما يزيد على 50% من حجم الإنفاق الكلي، فيما بلغ الإنفاق على دعم المواد الغذائية خلال الفترة نفسها 78.9 مليون دينار.

وأظهرت البيانات نموا ملحوظا في حجم الإنفاق على دعم المواد الإنشائية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية ديسمبر الماضي، حيث كان الإنفاق على دعم هذه المواد يصل إلى 5.1 ملايين دينار في يناير ثم 5.6 ملايين في فبراير، ثم 5.3 ملايين في مارس، ثم 5.4 ملايين في إبريل، ثم 6 ملايين في مايو، 8.5 ملايين دينار في يوليو، قبل ان يشهد قفزات متتالية وصلت إلى 12 مليونا في يوليو و13 مليونا في أغسطس، و16.4 مليونا في سبتمبر، و18 مليونا في أكتوبر، و20.4 مليونا في نوفمبر، و21.5 مليونا في ديسمبر، في إشارة واضحة إلى نمو حركة التشييد والبناء التي شهدها القطاع السكني خلال النصف الثاني من العام بدءا من شهر يوليو حتى نهاية العام، وذلك تزامنا مع إطلاق تراخيص البناء للضواحي الجديدة في مدينة المطلاع السكنية.

ووفق لصحيفة الأنباء فإن وزارة التجارة والصناعة تقوم بدعم 9 مواد تموينية أساسية هي: الأرز والسكر والعدس وزيت الذرة وحليب البودر وحليب ومغذيات الأطفال (21 نوعا) ومعجون الطماطم (صنفان) والدجاج المجمد (20 نوعا)، كما تقدم كذلك دعما للمواد الإنشائية المدعومة التي تضم 6 مواد أساسية و7 مواد اختيارية.

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