روسيا تعلن تدمير 85 منشأة عسكرية بينها مستودع ذخيرة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير مستودع ذخيرة مخبأ في منطقة بولتافا في أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الروسية دمرت مخزنا للذخيرة في منطقة بولتافا الأوكرانية، مشيرة إلى أنه تم تدمير 85 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم واحد.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن سلطات كييف تجهز لـ "استفزاز" جديد في إربين من أجل ترويجه عبر الإعلام الغربي واتهام القوات الروسية باستهداف مدنيين.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.

ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

وخلال الفترة الماضية، عقد مسئولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين، وتسوية الأزمة الأوكرانية.