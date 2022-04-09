المخابرات البريطانية: روسيا تركز عملياتها على منطقتي ماريوبول ودونباس في أوكرانيا

أكدت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم، السبت، أن الهجوم الصاروخي الذي وقع أمس، الجمعة، على محطة للسكك الحديدية في كراماتورسك بشرق أوكرانيا، يشير إلى أن روسيا تواصل استهداف الأوكرانيين غير المقاتلين.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن "العمليات الروسية تستمر في التركيز على مناطق دونباس وماريوبول وميكولايف مدعومة بالإطلاق المستمر لصواريخ كروز على أوكرانيا من قبل قوات البحرية الروسية".

وأضافت أن مساعي روسيا لإقامة ممر بري بين شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس لا تزال تصطدم بصخرة المقاومة الأوكرانية.



وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.

ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

وخلال الفترة الماضية، عقد مسئولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين، وتسوية الأزمة الأوكرانية.