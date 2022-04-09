أوكرانيا: 6665 شخصا تم إجلاؤهم من المدن في يوم واحد

قالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك في منشور على الإنترنت إن إجمالي 6665 شخصًا تم إجلاؤهم من المدن الأوكرانية عبر ممرات إنسانية يوم الجمعة ، أكثر من 4676 شخصًا فروا يوم الخميس.

واعلن الاتحاد الأوروبي ، الجمعة ، إنه سيستأنف وجوده الدبلوماسي في العاصمة الأوكرانية كييف ، بعد نقله مؤقتًا إلى بولندا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكررت الخدمة الدبلوماسية بالاتحاد إن ماتي ماسيكاس، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا ، انضم إلى كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين زاروا البلاد يوم الجمعة وسيبقى في كييف لإعادة فتح الوفد وتقييم ظروف عودة الموظفين.

وقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، إن هذه الخطوة ستعزز تفاعلات الكتلة مع الحكومة الأوكرانية وتساعد في دعم المواطنين الأوكرانيين.

وتم إجلاء وفد الاتحاد الأوروبي من كييف إلى مدينة رزيسزو البولندية بعد وقت قصير من الغزو الروسي.