عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: 6665 شخصا تم إجلاؤهم من المدن في يوم واحد

اوكرانيا
اوكرانيا

قالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك في منشور على الإنترنت إن إجمالي 6665 شخصًا تم إجلاؤهم من المدن الأوكرانية عبر ممرات إنسانية يوم الجمعة ، أكثر من 4676 شخصًا فروا يوم الخميس.

واعلن الاتحاد الأوروبي ، الجمعة ، إنه سيستأنف وجوده الدبلوماسي في العاصمة الأوكرانية كييف ، بعد نقله مؤقتًا إلى بولندا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكررت الخدمة الدبلوماسية بالاتحاد إن ماتي ماسيكاس، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا ، انضم إلى كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين زاروا البلاد يوم الجمعة وسيبقى في كييف لإعادة فتح الوفد وتقييم ظروف عودة الموظفين.

وقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، إن هذه الخطوة ستعزز تفاعلات الكتلة مع الحكومة الأوكرانية وتساعد في دعم المواطنين الأوكرانيين.

وتم إجلاء وفد الاتحاد الأوروبي من كييف إلى مدينة رزيسزو البولندية بعد وقت قصير من الغزو الروسي.

الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية أوكرانيا وفد الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل العاصمة الأوكرانية كييف العاصمة الأوكرانية المدن الاوكرانية فيريشوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

لم يشعر بما ارتكبه .. اعترافات مثيرة لقاتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك

التفاصيل الكاملة لـ قتل كاهن الإسكندرية.. المتهم يتراجع عن اعترافه بارتكاب الجريمة

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

محمد صلاح: غير واثق في تجديد عقدي مع ليفربول.. ومستواي لم يتأثر

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

موضوعات متعلقة

فظاعة روسية .. البيت الأبيض يدين الهجوم الدامي على محطة قطار أوكرانيا

أوقفوا الوقود الأحفوري .. إغلاق جسر برج لندن

مقتل 2 وإصابة 8 آخرين في حادث إطلاق نار وسط تل أبيب

زيلينسكي: يمكن لأوكرانيا التفاوض مع روسيا بعد ضمانات أمنية من دول أخرى

روسيا تعلن حظر دخول مسئولي الاتحاد الأوروبي لأراضيها

ترامب: بايدن تخلى عن أوكرانيا.. وعليه التنحي بعد فضيحة نجله

رئيس أوكرانيا: شركاؤنا الأجانب لم يزودوا جيشنا بالدبابات والطائرات لتخليص ماريوبول

مقاتلات الجيل الرابع والدبور.. واشنطن تنشر حاملة الطائرات ترومان في البحر المتوسط

ترشيحاتنا

بايدن يوقع على قانون حظر استيراد النفط الروسي

سبورتنج بطلا لكأس مصر لليد بعد الفوز على الزمالك 33 - 30

بعد بلجيكا.. أمريكا تسحب شوكولاتة كندر Kinder من الأسواق

أفعال في رمضان تجعل الله لا يلتفت لصيامك ولا يقبله.. يقع فيها كثيرون

التحقيق الذي تسبب في قيام الاخوان بقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف.. فيديو

40 مليون يورو.. تفاصيل تجديد عقود إمبابي مع باريس سان جيرمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر تاجر خردة عقد سهام جلال في الزواج وعطل مسيرتها

محدش سأل عني.. ريهام سعيد تبوح بأسرارها داخل السجن

الكبير أوي الحلقة 7 .. أهالي المزاريطة في لعبة غامضة

جمال سليمان: أقول للآباء لا تنسوا أن كل ممنوع مرغوب.. وأتعامل مع انتقادات السوشيال كزبد يذوب (حوار)

فيديو

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

منهم رحمة أحمد.. فنانون تركوا بصمات واضحة بـ رمضان 2022 |فيديو جراف

قبضوا عليا بعدما ولدت بـ 20 يوما.. تصريحات مؤلمة لـ ريهام سعيد

سيناريو تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ