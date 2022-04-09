روسيا: تدمير مقاتلات بمطار أوكراني وإسقاط 4 طائرات مسيرة واستهداف مستودع كبير

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير عدد من الطائرات الحربية في مطار بولتافا وإسقاط 4 طائرات مسيرة واستهداف مخازن أسلحة ونفط في مناطق مختلفة في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية، إن القوات الجوية الروسية دمرت بالصواريخ الدقيقة طائرة حربية من طراز "ميغ 29" ومروحية من طراز "مي 8" تابعة لسلاح الجو الأوكراني كانت موجودة في مطار ميرغورود في منطقة بولتافا.

كما استهدفت القوات الجوية الروسية مستودع ومخازن أسلحة وذخيرة في منطقة نوفوموسكوفسك في منطقة دنيبروبيتروفسك.

كما أكد كوناشينكوف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أربع طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء منطقة بيلوغوركا وكراسنوغوروفكا وكروتايا بالكا".

كما انطلقت الطائرات الحربية الروسية من المطار ضمن إطار استهداف القواعد والأسلحة التابعة للجيش الأوكراني، حيث استطاعت خلال الطلعة الجوية من تدمير عدد من الأهداف العسكرية وبينها مضادات للطائرات وردار جوي، بالإضافة إلى منظومة صواريخ دفاع جوي من طراز "بوك".

وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، وتقديم المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة والقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية فيها.