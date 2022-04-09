عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: تدمير مقاتلات بمطار أوكراني وإسقاط 4 طائرات مسيرة واستهداف مستودع كبير

روسيا: تدمير مقاتلات
روسيا: تدمير مقاتلات حربية بمطار أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير عدد من الطائرات الحربية في مطار بولتافا وإسقاط 4 طائرات مسيرة واستهداف مخازن أسلحة ونفط في مناطق مختلفة في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية، إن القوات الجوية الروسية دمرت بالصواريخ الدقيقة طائرة حربية من طراز "ميغ 29" ومروحية من طراز "مي 8" تابعة لسلاح الجو الأوكراني كانت موجودة في مطار ميرغورود في منطقة بولتافا.

روسيا تعلن تدمير 85 منشأة عسكرية بينها مستودع ذخيرة في أوكرانيا

رئيس أمريكي سابق يكشف عرضا قدمه لبوتين لانضمام روسيا إلى الناتو.. تفاصيل

كما استهدفت القوات الجوية الروسية مستودع ومخازن أسلحة وذخيرة في منطقة نوفوموسكوفسك في منطقة دنيبروبيتروفسك.

كما أكد كوناشينكوف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أربع طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء منطقة بيلوغوركا وكراسنوغوروفكا وكروتايا بالكا".

كما انطلقت الطائرات الحربية الروسية من المطار ضمن إطار استهداف القواعد والأسلحة التابعة للجيش الأوكراني، حيث استطاعت خلال الطلعة الجوية من تدمير عدد من الأهداف العسكرية وبينها مضادات للطائرات وردار جوي، بالإضافة إلى منظومة صواريخ دفاع جوي من طراز "بوك".

وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، وتقديم المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة والقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية فيها.

روسيا أوكرانيا كييف موسكو بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

"مكأفاة التوقيع" تؤجل إجراءات ارتداء أشرف بن شرقي قميص الأهلي

سعر الذهب اليوم السبت 9-4-2022 في مصر للبيع والشراء

شاهد… بدر بانون في تدريبات الرجاء المغربي قبل مواجهة الأهلي

ما حكم الإفطار بالجماع في نهار رمضان؟ دار الإفتاء تجيب

ضبط مُسن قتل رجل دين مسيحيًا أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية

ترشيحاتنا

البيئة: المرأة أصبحت جزءا من حماية الطبيعة وخفض التغير المناخي

حرب روسيا في أوكرانيا تفرض نفسها على الانتخابات الفرنسية في محطتها الأخيرة

أدعوله بالشفاء.. عبد الرحمن أبو زهرة يدخل غرفة العمليات

الاختيار 3|الإخوان استخدموا أسلحة محرمة لقتال المصريين فى الشوارع|تفاصيل أحداث الاتحادية

وزير الرى: تنفيذ مشروعات تأهيل الترع رغم كورونا وفر فرص عمل

حكم الصوم حال الاغتسال من الجنابة بعد الفجر في رمضان.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيمن قيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

بسبب مخالفة السرعة.. كلب يتلقى أغرب غرامة مرورية

رجل يفاجأ بثعبان ضخم ممدًا فوق أريكته|شاهد ما حدث

فيديو

أيمن قيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

منهم رحمة أحمد.. فنانون تركوا بصمات واضحة بـ رمضان 2022 |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ