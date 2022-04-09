الأمم المتحدة: مستعدون لتوفير الدعم الإنساني للعراق لاستقبال المزيد من مخيم الهول

أعربت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم السبت، عن قلقها البالغ بشأن وضع مخيم "الهول" شرق سوريا، مؤكدة استعداد الأمم المتحدة لتوفير الدعم الإنساني للعراق لاستقبال المزيد من العراقيين من مخيم الهول.



وقالت بلاسخارت - في كلمتها خلال مؤتمر "مخيم الهول والتزامات المجتمع الدولي"، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه "يجب أن يكون هناك تصرف شامل وحاسم في ملف مخيم الهول، فهناك 30 ألف عراقي ممن لديهم ارتباط بتنظيم داعش الإرهابي وبعض ضحاياهم في مخيم الهول وأوضاعهم سيئة".



وأضافت أن "ثلاثة من خمسة هم أقل من سبعة عشر عاما في مخيم الهول، والكثير منهم محرومون من أبسط الحقوق ومنها التعليم.. ومن الممكن أن تتحول حرب الأمس مع داعش إلى حرب الغد إذا ما لم تجد المعالجات الحقيقية، حيث أن الوضع الحالي في مخيم الهول غير مستقر وإبقاء الأشخاص في هذا الوضع يشكل تهديدا خطرا كبيرا".

