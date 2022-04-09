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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 12 شخصًا إثر تصادم سيارتين ربع نقل وميكروباص في سوهاج

صدى البلد

أصيب 12 شخصًا، بكسور وجروح متفرقة بالجسم؛ إثر تصادم سيارة ربع نقل، وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم، شرقي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة اخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز، ووقوع مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ميكروباص، ما أدى إلى إصابة كلٍ من "برسليه ع ج" 5 أعوام مصابة بإشتباه ما بعد الإرتجاج و"نجيب خ ر" 32 عامًا، مصاب بإشتباه كسر بالقدم اليمنى و"جوده ج ج" 30 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم بجرح أعلى العين اليمنى.

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و"إبراهيم ر. خ" 41 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم مع كدمه بالظهر و"جابر خ ر" 65 عامًا، مصابا بكدمه بالظهر مع سحجات وكدمات بالجسم و"محمد س م" 45 عامًا، بإشتباه كسر بالساق الأيسر و"حنان ن ا" 35 عاما، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن.

و"عبدالوهاب ب ب" 75 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم و"أحمد م ا" 64 عاما، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم و"صابره ف ح" 50 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج، و"رانيا  ح. ح" 3 أعوام، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم.

وعلى الفور تم الدفع ب5 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تصادم ربع نقل سيارتين الصحراوي الشرقي سوهاج

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