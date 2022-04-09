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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة بدراجة بخارية في بني مزار بالمنيا .

تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا ،إخطارا من عمليات النجدة ، بتصادم سيارة رقم 3876 ن ل ق ربع نقل ، بدراجة بخارية بدون لوحات ، أمام مستشفي مصر المحبة، بطريق الصعيد الزراعي بمدينة بني مزار نتيجة السرعة .

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تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص وهم نبوي. ع. ح ، 30 سنة، وشقيقته مروة، 29 سنة ، وآدم. ز. ح ، 4 سنوات، طفل ، و2 آخرين ، مقيمون بمركز بني مزار .

تم نقل المصابين إلى، مستشفي مطاي المركزي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على المركبتين، وتحرر محضر بالواقعة .

المنيا حادث تصادم الأجهزة الامنية بني مزار محضر بالواقعة نقل المصابين اصابة 5 أشخاص

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