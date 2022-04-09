إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بالمنيا

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة بدراجة بخارية في بني مزار بالمنيا .

تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا ،إخطارا من عمليات النجدة ، بتصادم سيارة رقم 3876 ن ل ق ربع نقل ، بدراجة بخارية بدون لوحات ، أمام مستشفي مصر المحبة، بطريق الصعيد الزراعي بمدينة بني مزار نتيجة السرعة .

تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص وهم نبوي. ع. ح ، 30 سنة، وشقيقته مروة، 29 سنة ، وآدم. ز. ح ، 4 سنوات، طفل ، و2 آخرين ، مقيمون بمركز بني مزار .

تم نقل المصابين إلى، مستشفي مطاي المركزي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على المركبتين، وتحرر محضر بالواقعة .