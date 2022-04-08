طعنه بالسكين .. تفاصيل مصرع طفل على يد صديقه بملوي جنوب المنيا

لقي طفل مصرعه اثر إصابته بسلاح أبيض على علي يد صديقه أثناء مشاجرة بينهما عقب خلافهما علي لعبة كرة القدم بأحد شوارع مدينة ملوي جنوب المنيا تم نقل الجثه للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اخطارا من النجدة يفيد بوفاة طفل طعنا بسكين بأخد شوارع مدينة ملوي علي يد زميله.

انتقل علي الفور ضباط البحث الجنائي ووكلاء النيابة لمعاينة الجثمان حيث تبين مقتل محمد. ح 12 سنة والمتهم بقتله صديقه يوسف. ج 12 سنة مقيم بذات المنطقة، وذلك جراء وقوع خلاف بين الطفلين علي لعبة كرة القدم فأحضر الأخير سكين أنهي بها حياة الأول بطعنه طعنة بالقلب.

علي الفور باجراء التحريات الاولية، تم القبض علي الطفل المتهم، ونقلت جثة الطفل المتوفي إلي مشرحة مستشفي ملوي التخصصي لحين اصدار تقرير الطبيب الشرعي وتقرير طبيب مفتش صحة المركز بعد توقيع الكشف الطبي عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة برقم 1271 إداري قسم شرطة ملوي، وامرت وكيل النيابة العامة بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق.