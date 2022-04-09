نجم بايرن ميونخ : تخيل أن تكون كريستيانو رونالدو وقائدك ماجواير

أبدي ألفونسو ديفيز نجم فريق بايرن ميونخ اندهاشه من ارتداء هاري ماجواير شارة قيادة فريق مانشستر يونايتد في ظل وجود كريستيانو رونالدو .

وأضاف ديفيز خلال بث مباشر علي منصة تويتش تي في : هل يمكنكم أن تتخيلوا.. أنت رونالدو، أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ويكون قائدك بالفريق هاري ماجواير.



وتعرض هاري ماجواير لحملة من الانتقادات على خلفية أخطائه الكارثية رفقة مانشستر يونايتد التى قد تتسبب في فشل دخول الفريق إلي المربع الذهبي من الدورى الإنجليزي .

وأضاف ديفيز : يمكنكم أن تتخيلوا.. أنت رونالدو، أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ويكون قائدك بالفريق هاري ماغواير.

وأردف : وتقول له نعم أيها القائد، أنا لا أقلل من شأن هاري، لكن رونالدو يجب أن يحمل شارة القيادة بالطبع.