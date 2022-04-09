زيلينسكي يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في كييف

كشف مسئول أوكراني، اليوم "السبت"، عن عقد الرئيس فولوديمير زيلينسكي لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال الرئيس ​الأوكراني​ ​فلاديمير زيلينسكي​، إنه "ليس لديه خيار سوى الجلوس مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، لأنه وحده القادر على إيقاف الحرب"، مؤكدا: نؤمن بقوة جيشنا ونتفاوض مع زعماء أجانب لتزويد بلادنا بالسلاح".

وتابع ​زيلينسكي:" عدت من ​بوتشا​ أمس بعد تحررها من الروس وعاينت الجرائم التي إرتكبت فيها والروس انتهجوا سياسة التدمير والقتل في ​أوكرانيا​ كما في أنحاء مختلفة من العالم".

وأكد في تصريح له، أنه حتى الآن لم ير العالم ما ارتكبه الروس في مناطق أخرى من أوكرانيا"، معتبرًا أن "ميثاق ​الأمم المتحدة​ بات في مرمى النيران والانتهاكات الروسية".