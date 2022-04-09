زيلينسكي يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في كييف

كشف مسئول أوكراني، اليوم "السبت"، عن عقد الرئيس فولوديمير زيلينسكي لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه "ليس لديه خيار سوى الجلوس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه وحده القادر على إيقاف الحرب"، مؤكدا: نؤمن بقوة جيشنا ونتفاوض مع زعماء أجانب لتزويد بلادنا بالسلاح".
وتابع زيلينسكي:" عدت من بوتشا أمس بعد تحررها من الروس وعاينت الجرائم التي إرتكبت فيها والروس انتهجوا سياسة التدمير والقتل في أوكرانيا كما في أنحاء مختلفة من العالم".
وأكد في تصريح له، أنه حتى الآن لم ير العالم ما ارتكبه الروس في مناطق أخرى من أوكرانيا"، معتبرًا أن "ميثاق الأمم المتحدة بات في مرمى النيران والانتهاكات الروسية".