عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر: الله متصف بالسلام في ذاته وصفاته وأفعاله .. فيديو

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن اسم السلام من أسماء الله الحسنى وهو مذكور في القرآن في سورة الحشر في قوله تعالى "الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ".

وأضاف شيخ الأزهر في لقائه اليومي، خلال شهر رمضان، أن اسم السلام ورد في دعاء النبي بعد الصلاة "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام".

وأشار إلى أن هذا الاسم مأخوذ من السلم والسلام، ومعناه أن الله متصف بالسلام في ذاته وصفاته وأفعاله وعلينا أن نبين ماذا يعني السلام للذات والصفات والأفعال.

وتابع: أما أنه سلام في ذاته تعالى، فمعناه أن ذاته لا يلحقها العدم، فتسلم وهي سليمة وبريئة من أن يلحقها العدم كما يلحق باقي الذوات، فوجود الله واجب ومستمر ولا يلحقه العدم.

كما أن ذات الله سليمة وبريئة مما تتصف به ذوات العباد، من نقص وخلافه، وكذلك ذات الله بريئة من الحركة والسكون والتغير والتضاد والغفلة والنوم، والنسيان.

وأكد أن كل الأسماء الحسنى بالمعنى الحقيقي ضد كل صفات البشر، منوها أن السلامة في أفعال الله، هي البراءة من الظلم ومظالم العباد، لقوله تعاىل "ولا يظلم ربك أحدا".

وذكر أن اسم السلام، هي أكثر الأسماء طرقا للأسماع ، وخروجا على الألسنة، فترتبط به مهمة كبيرة وهي حقن الدماء، فالسلام أساس لقيام هذا الكون.

شيخ الأزهر الإمام الاكبر اسم السلام اسماء الله الحسنى شهر رمضان دعاء النبي بعد الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

مقتول في حفرة خلف منزله.. تفاصيل العثور على جثة زياد الطفل المتغيب بالإسماعيلية

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

البطانة ستار في إطلالة مثيرة..هل تحرش رامز جلال لفظيًا بـ رانيا يوسف؟

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 9 أبريل 2022

لإمدادها أوكرانيا بالأسلحة.. روسيا تحذر من مواجهة مع الولايات المتحدة

سعر الذهب اليوم السبت 9-4-2022 في مصر للبيع والشراء

ترشيحاتنا

عيار 21 بـ 994.. 18 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال أسبوع

فتنة بسبب "فاتن أمل حربي".. "خناقة" بين الرجال والمطلقات على قانون الأحوال الشخصية

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يكتسح ساوثهامبتون 4-0 في الشوط الأول

روسيا تعلن غلق فرعي منظمتي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"

تركيب أعمدة إنارة بنظام الهاى ماست بطريق الواحات ووصلة دهشور في6 أكتوبر

شاهد... رونالدو يحطم هاتف مشجع بعد الهزيمة من إيفرتون بالدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيمن قيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

بسبب مخالفة السرعة.. كلب يتلقى أغرب غرامة مرورية

رجل يفاجأ بثعبان ضخم ممدًا فوق أريكته|شاهد ما حدث

فيديو

شعري كله وقع.. غادة عبد الرازق تتعرض للسخرية بسبب "قَّصتها"

أيمن قيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ