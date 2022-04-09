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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشعر كيرلي وتنورة سوداء.. سمر يسري تخطف الأنظار من أحدث ظهور

سمر يسري
سمر يسري

نشرت الإعلامية سمر يسري، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت سمر يسري بإطلالة جذابة مرتدية قميص أبيض، وتنوره باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها الكيرلي منسدلة علي كتفيها، مع ميك أب هادئ يبرز ملامح وجهها.


وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا، حفلة 11، وغيرها من البرامج، وآخرها ما عُرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقة من جزأين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي وهو النجم راغب علامة.


واستطاعت سمر أن تثبت قدرتها على تحمل المسئولية وأنها قادرة علي محاورة كبار النجوم، ليس ذلك فقط، وإنما انتزاع تصريحات قوية دون ضغط، فهي قادرة على جعل ضيفها يدلي بتصريحات قوية بكل أريحية ودون ابتذال.

 

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IMG_٢٠٢٢٠٤٠٩_١٦٤٣٣٤
IMG_٢٠٢٢٠٤٠٩_١٦٤٣١٩
IMG_٢٠٢٢٠٤٠٩_١٦٤٣١٩
إطلالة جذابة سمر يسري شعر كيرلي الاعلامية سمر يسرى برنامج يوم ليك تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

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