بشعر كيرلي وتنورة سوداء.. سمر يسري تخطف الأنظار من أحدث ظهور

نشرت الإعلامية سمر يسري، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت سمر يسري بإطلالة جذابة مرتدية قميص أبيض، وتنوره باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها الكيرلي منسدلة علي كتفيها، مع ميك أب هادئ يبرز ملامح وجهها.



وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا، حفلة 11، وغيرها من البرامج، وآخرها ما عُرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقة من جزأين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي وهو النجم راغب علامة.



واستطاعت سمر أن تثبت قدرتها على تحمل المسئولية وأنها قادرة علي محاورة كبار النجوم، ليس ذلك فقط، وإنما انتزاع تصريحات قوية دون ضغط، فهي قادرة على جعل ضيفها يدلي بتصريحات قوية بكل أريحية ودون ابتذال.