فيديو جراف .. عرض ليفربول الأخير لتجديد عقد محمد صلاح

كشف تقرير صحفي، عن تفاصيل أحدث عرض قدمته إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، لتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز.

وذكر موقع “be soccer”، أن إدارة ليفربول قدمت عرضا جديدا لـ محمد صلاح لتجديد عقده مقابل 20 مليون جنيه إسترليني سنويا، أي ما يعادل “478 مليون جنيه مصري”.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول:

يتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 20 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن زميله ديوجو جوتا وسون هيونج مين لاعب توتنهام اللذان يتواجدان في المركز الثاني.

ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 8 أهداف بالتساوي مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وخلف روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ متصدر الترتيب بـ 12 هدفا، وسيباستيان هالير لاعب أياكس أمستردام صاحب المركز الثاني بـ 11 هدفا.

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