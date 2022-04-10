نشرة الصحة والمرأة| أعراض أوميكرون XE الجديد.. وكل ما تود معرفته عن السالمونيلا

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

أول حالة في الهند.. أوميكرون XE الجديد .. أعراضه

قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم اكتشاف المتغير من أوميكرون XE (BA.1-BA.2) لأول مرة في المملكة المتحدة، تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس XE من مرض فيروس كورونا في الهند من مومباي.

بعد سحب كيندر من الأسواق العالمية… كل ما تود معرفته عن السالمونيلا

اضطرت شركة فيريرو البريطانية لسحب جميع بيض كيندر الخاص بالأطفال من السوق بعد قرار السلطات باحتمالية احتوائه على السالمونيلا.

لو نومك ملخبط في رمضان.. استشاري يضع 9 قواعد لإعادة ضبطه

في شهر رمضان تتغير عادات اليوم، عند معظم الأشخاص بصفة عامة، وهو ما ينعكس على مواعيد النوم والأكل ومشاهدة التلفاز، وعادات الخروج، وتبادل الزيارات، والساعة البيولوجية.

المكسرات أبرزها.. أطعمة لتقوية الذاكرة والدماغ لكبار السن

كشفت دراسة جديدة أن العناصر الغذائية الموجودة في أطعمتنا أو نقصها يتحكم في جزء من صحتنا، خاصة صحة الدماغ، بجانب العوامل الحاكمة الأخرى كثيرة - مثل الجينات ، والبيئة ، ونمط الحياة، ومستويات التوتر، والنوم والتمارين الرياضية، والتعرض النفسي.

العمى المفاجئ .. دراسة : الفياجرا تصيب بـ3 أمراض خطيرة في العين

كشفت دراسة حديثة أن تناول الفياجرا المنتظم للتغلب على مشاكل الضعف الجنسي لدى الرجال يعرضهم لمخاطر عديدة .