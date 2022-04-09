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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صندوق البحر الأحمر السينمائي يفتح التقديم لدعم تطوير المشاريع الروائية

مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي التقديم لمرحلة جديدة من صندوق البحر الأحمر لدعم مشاريع الأفلام.

فمن مرحلة الفكرة، وصولاً إلى النصّ السينمائي، يعلن صندوق البحر الأحمر فتح أبوابه من جديد في مرحلته الثانية، لدعم تطوير المشاريع الروائية، والوثائقية، وأفلام التحريك، في الفترة من ٩ إلى ٢٠ أبريل ٢٠٢٢.

يأتي ذلك فيما تؤكّد السعودية على التزامها لتطوير قطاع السينما، لتكون المركز السينمائي الأول في المنطقة، حيث يواصل قطاع السينما تحقيق نمو هائل فيما نجحت السعودية باجتذاب العديد من الإنتاجات العالمية التي تم تصويرها في المملكة، مما يشكل فرصة مثالية لتطوير المواهب ودعم صناعة السينما المحلية والإقليمية.

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وأعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي موعد انعقاد دورته الثانية، والتي ستقام في جدة البلد الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر المقبل.

المهرجان عرض في دورته الافتتاحية وعلى مدى عشرة أيام 138 فيلماً من 67 بلداً ناطقة بـ34 لغة لمخرجين معروفين ومواهب جديدة يتم اكتشافها وتقديمها لأول مرة. 

كما يضم برنامج المهرجان 27 فيلماً سعودياً جديداً لمواهب واعدة ترسم ملامح الموجة الجديدة في السينما السعودية.

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