بعنوان "جبر الخواطر" .. عمرو الليثي يتواصل مع حالات إنسانية جديدة|شاهد

قدم الإعلامي عمرو الليثي حلقة جديدة من برنامجه "واحد من الناس"، بعنوان "جبر الخواطر"، معقباً: "جبر الخواطر ده من أعظم العبادات .. لو تعرفوا بس ثوابها أد ايه عند ربنا".

وأضاف عمرو الليثي أنهم يقدموا المساعدات لـ الحالات الموجودة في شوارع مصر، معقباً: "ربنا يقدرنا وندخل البهجة والسرور في كل بيت .. احنا كل يوم في محافظة .. وكل يوم في قرية .. وبنوصل للناس اللي مش بيقدروا يوصلولنا".

وتواصل الإعلامي مع السيدة ثنية محمد عبد اللطيف، التي تعيش وسط أسرة فقيرة في قرية ما، والتي تعاني من مرض السكر، والضغط، بالإضافة إلى بعض المشاكل في المخ والأعصاب، موجهاً له سؤال قائلاً: "نفسك في إيه ياحجة، أنا عنيا ليكي النهاردة.

وردت عليه السيدة قائلة: "نفسي ربنا يصلحلي حالي" .. ليرد عليها الإعلامي قائلاً: "أنا عايز أعملك حاجة وأساعدك، أعملك إيه؟ .. فعقبت السيدة قائلة: "اللي عايز تعمله اعمله .. أي حاجة منك هتكفينا".