بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

يبدأ اليوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022 معلمي الصفوف الأولى حضور تدريبات منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية للمعلمين والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

ومن المقرر أن يكون المستهدفين من تدريبات منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية للمعلمين اليوم ، معلمي الرياضيات واللغة العربية ، وذلك من اليوم الاحد 9 أبريل 2022 حتى الخميس 14 أبريل

وستنطلق محاضرات تدريبات منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية للمعلمين بإقامة محاضرة تعريفية بالمنصة للمعلمين المستهدفين اليوم.

وكان قد تم إطلاق منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية للمعلمين على الرابط التالي CPD.moe.gov.eg

وقالت وزارة التربية والتعليم ، ان تدريبات منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية للمعلمين سيتم عقدها الأسبوع الجاري من الاحد للخميس ، وسيكون هناك فترتين للتدريب إحداهما صباحية من 4 الى 5 عصرا ، والثانية من 9 إلى 10 مساءا.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حصاد تدريبات المعلمين المصريين على مدار عام 2021 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، إن الأكاديمية المهنية للمعلمين قامت بـ :

تدريب 6100 من مديري ووكلاء المدارس على مهارات القيادة

تدريب 2187 معلما على أساسيات التوجيه الفني

تدريب 556 متدربا على برنامج تطبيقات الإدارة التربوية لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية

تدريب 1309 معلمين على بنامج التسكين على الكادر

تدريب 27733 معلم لغة عربية لرفع أدائهم المهني

تدريب 22290 معلم لغة انجليزية لرفع أدائهم المهني

تدريب 15653 معلم علوم لرفع مستوى أدائهم المهني

تدريب 14844 معلم دراسات اجتماعية لتنمية مهاراتهم

تدريب 22837 معلم رياضيات لتنمية مهاراتهم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم توفير عدد 3 مراكز تدريبية ، وتم تقديم 15 حقيبة تدريبية ، وبلغ عدد ورش عمل تحليل البرامج التدريبية 3 ورش

كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم تدريب 50 متدربا على برنامج صناع القرار في أكاديمية ناصر، كما تم تدريب 48 متدربا على فنون المراسم والبروتوكول وإعداد وتنظيم المؤتمر والمعارض، وتم تدريب 55 متدربا على برنامج السلامة المهنية والأمن الصناعي، وتم تدريب 98 متدرب على استراتيجية الأمن القومي ، وتم تدريب 10 آلاف متدرب على الأزمات والتفاوض في ضوء كوفيد 19 ، وتم تدريب 11 ألف متدرب على برنامج تنمية مهارات التواصل.