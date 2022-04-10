عمرو يوسف يكشف سبب توقف مسلسل الملك.. وحقيقة تعرضه للتحرش

حل الفنان عمرو يوسف، ضيفا ببرنامج "حبر سري" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس، للحديث عن العديد من الموضوعات المتعلقة الناحية الفنية والحياة الشخصية، ونرصد لكم أبرز التصريحات في التقرير التالي:

تعبت نفسيًا.. عمرو يوسف يكشف لأول مرة السبب الحقيقي لإيقاف مسلسل الملك|فيديو

كشف النجم عمرو يوسف، الأسباب الحقيقية لوقف مسلسل الملك لأول مرة، قائلا: "أول مرة اتكلم عن وقف مسلسل الملك وكنت رافض الرد ساعتها لان الكثير من وسائل الاعلام العالمية اتكلمت عنه غير وسائل الاعلام المصرية وفضلت الصمت وقتها لان الكلام كان كتر قوي زيادة عن اللزوم، وتجويد وراء أسباب وقف المسلسل".

عمرو يوسف عن اتهامه بضرب عامل في الجونة: محصلش.. وتليفونه عليه بلاوي

كشف النجم عمرو يوسف، تفاصيل الشائعات التي انتشرت ومتعلقة باعتدائه على عامل خلال مهرجان الجونة.

عمرو يوسف: الترند "بيوجع ودني" والكلمة دي خلت الناس تتجنن

أكد النجم عمرو يوسف، غضبه من فكرة البحث عن الترند بطريقة غير صحيحة، قائلا: "فكرة الترند دي بقت توجع ودني والكلمة دي خلت الناس تتجنن وبقيت أشوف مهازل باسم البحث عن الترند، والترند عمره ما كان نجاح ولا مقياس وكلمة الترند بقت تسوق الناس".

عمرو يوسف يرد على اتهام "أولاد رزق" بالجرأة

أوضح عمرو يوسف أنهم عملوا الجزء الأول من ولاد رزق ونجح، وعلشان كده عملنا الجزء التاني وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، بس مشاهده ماكنتش جريئة، لكن طبيعية لأنها مرتبطة بحياة الشخصيات، ولذلك هو عجب الناس وحقق نجاحا كبيرا.

عمرو يوسف: لم أتعرض للتحرش من معجبات بالشارع وكندة عاقلة في الغيرة

أكد النجم عمرو يوسف، عدم صحة الشائعات التي تزعم تعرضه للتحرش من معجبات في الشارع، قائلا: "معرفش مين اللي بيطلع الشائعات دي وأنا ليا معجبات كتير والواحد عايش بحب الناس ولكن مش لدرجة التحرش".