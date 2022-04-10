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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيدي كرم عن دورها في الاختيار 3: زوجات الضباط جنود مجهولة

هيدي كرم في الاختيار
هيدي كرم في الاختيار 3

علقت الفنانة هيدي كرم على دورها في مسلسل "الاختيار 3"، قائلة:"أول ما قالولي عايزينك في مسلسل الأختيار،مسألتش عن التفاصيل ، مسألتش هعمل أيه أو الدور أيه،المشاركة في مسلسل عظيم زي ده ،شرف لأي حد ، وإضافة لأي حد ،كلنا بنتمناها".

وأضافت هيدي كرم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"على القناة "الأولي، أنها أُعجبت بالشخصية التي تقوم بها، لأنها زوجة ضابط و تخفي مرضها ،وتعاني في صمت ،فأحبت تفاصيلها.

وأوضحت الفنانة ،أنها شعرت بمعاناة زوجات الضباط ،حيث أنهم يعيشوا حياة صعبة وقاسية،مؤكدة أنهم جنود مجهولة لأنهم يعانوا معاناة جسدية ونفسية وعصبية كبيرة،ويتحملوا مسؤوليات كبيرة، ويعيشون خوف كبير على أزواجهم.

هيدي كرم الاختيار 3 برنامج التاسعة الأولى زوجات الظباط

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