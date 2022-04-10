بعد انتشار شيكولاتة الحشيش.. هل تهدد "كيندر" حياة الأطفال بالسالمونيلا؟

بعد الكشف عن احتواء إحدى أنواع الشيكولاتة على مخدر الحشيش، فجأة وبدون مقدمات، أعلنت السلطات البلجيكية عن تعليق الإنتاج بمصنع "كيندر"، واجراء تحقيقات أولية في الشركة، بعد إصابة حوالي 57 شخصاً في بريطانيا، معظمهم من الأطفال الصغار، بتسمم غذائي بعد تفشي بكتيريا السالمونيلا الذي يمكن أن تكون ذات صلة بنوع من الشوكولاتة التي تباع على شكل بيض، وهو ما القى بظلاله وتبعاته على المنتج في عدد من الدول.

تحقيقات الشركة

وأشارت الشركة إلى أن مصدر السالمونيلا مرشحات وفلاتر للمواد الخام ملوثة بالسالمونيلا، بينما ذكرت رويتر نقلا عن وكالة سلامة الغذاء البلجيكية، إنه تم يوم الجمعة تعليق الإنتاج في مصنع مجموعة فيريرو الإيطالية بعد حدوث عشرات حالات السالمونيلا المرتبطة بشوكولاتة كيندر.

وقالت الوكالة البلجيكية، إن قرار تعليق الإنتاج هناك اتخذ بعد أن خلصت إلى أن المعلومات الواردة من فيريرو غير كاملة، ولن يحدث رفع لتعليق الإنتاج إلا بعد إثبات أن المصنع يفي بجميع قواعد سلامة الأغذية.

تحذير للمستهلكين



حثت وكالة سلامة الغذاء، المستهلكين على عدم تناول أي من المنتجات التي تم سحبها، خاصة بعد أن أبلغت ثماني دول إلى الآن عن 119 إصابة مؤكدة، و 28 إصابة محتملة بالسالمونيلا.

وقالت شركة فريرو، إن هناك أوجه قصور داخلية، مما أدى إلى تأخيرات في الحصول على المعلومات ومشاركتها في الوقت المناسب.

ووسعت فريرو عمليات الاسترجاع والسحب لتشمل عدة دفعات من منتجات كيندر من إسبانيا وبريطانيا وأيرلندا والولايات المتحدة.

وذكر موقع Food Safety News نقلا عن شركة فريرو، إن تحقيق داخلي أجرته الشركة كشف عن وجود السالمونيلا في المصنع في منتصف ديسمبر الماضي وبعد التحقيق، تم تحديد مصدر التلوث على أنه مرشح (فلتر) عند مخرج خزانين للمواد الخام، وتم حظر هذه المواد والمنتجات النهائية، ولم يتم الإفراج عنها، وجار التحقيق لتحديد كيفية وصول المنتج الملوث إلى السوق.

الإمارات تسحب كافة منتجات كيندر

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، تعميما بضرورة العمل فورا على سحب واسترداد منتجات الشوكولاتة للعلامة التجارية Kinder، تحت إشراف السلطات المحلية المختصة في كل إمارة، واتلافها إن تطلب الأمر أو إعادتها لبلد المنشأ.

كما وجهت السلطات المحلية المختصة بالرقابة على الأغذية للتأكد من خلو أسواق الدولة من هذه المنتجات و التشديد على المستورد.

بريطانيا تنصح مواطنيها بعدم استهلاك الشيكولاتة

من جانبها، قالت وكالة معايير الغذاء البريطانية، إن دفعات من هذه الشيكولاتة، سحبت من السوق لأنها قد تكون ملوثة.

ونصحت المواطنين بعدم تناول بعض الأنواع، ومنها التي تباع في وزن 20 جراماً، أو العبوة التي تباع وفيها ثلاث بيضات، التي يتراوح تاريخ إنتهاء صلاحية استهلاكها بين 11 يوليو و7 أكتوبر 2022، رغم نفي شركة فيريرو لصناعة الشيكولاتة أن يكون الفحص قد أثبت إصابة منتجات كيندر المعروضة للبيع بالسالمونيلا، مشددة على اتخاذ الأمور المتعلقة بسلامة الغذاء على محمل الجد، وقدمت اعتذارها بصدق عما حدث.

مصر تتحفظ على كميات من شيكولاتة «كيندر»

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه في ضوء استدعاء شركة «فيريرو» لبعض منتجات شيكولاتة كندر، بسبب ما تم تداوله على وسائل الإعلام العالمية، بعد تسجيل عدد من الإصابات بمرض «السالمونيلا» في أوروبا تصل إلى 63 حالة تسمم في بريطانيا، قامت الإدارات المعنية بضبط ورقابة الأسواق، بشن حملات كإجراء وقائى لجمع عينات من الشيكولاتة المذكورة لفحصها والتأكد من خلوها من مرض السالمونيلا.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه رغم عدم وجود أي دلائل أو بلاغات على أن مصر استوردت أي تشغيلة إنتاج من التشغيلات المشكوك في تسببها في الإصابة بمرض السالمونيلا، فإن هذا الإجراء يهدف إلى التأكد من سلامة المنتجات على الصحة، وخلوها من أي مكونات قد تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وأكد أيمن حسام الدين أن تشغيلات الإنتاج المشكوك فيها تم إنتاجها في بلجيكا وتم بيعها في بعض دول أوروبا وليس من بينها مصر، لكنه لا يمكن التهاون في التأكد من أن أي منتج بالأسواق المصرية لا يسبب ضررًا بصحة وسلامة المواطنين.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج تحليل العينات فور ورودها من المعامل المركزية لوزارة الصحة تطبيقا لمبدأ الشفافية.