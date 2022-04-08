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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات بالسالمونيلا.. الإمارات تسحب أحد منتجات شركة كيندر من الأسواق

منتجات كيندر
منتجات كيندر

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية استنادا إلى المعلومات الفنية الواردة إليها بشأن تفشي الإصابة بالسالمونيلا في عدة دول أوروبية والتي ارتبطت باستهلاك منتجات شوكولاتة للعلامة التجارية كيندر Kinder - تعميما بشأن نوعية ومواصفات هذه المنتجات موجها للسلطات المحلية المختصة بالرقابة على الأغذية للتأكد من خلو أسواق الدولة من هذه المنتجات والتشديد على المستورد بضرورة العمل فورا على سحب واسترداد تلك المنتجات تحت إشراف السلطات المحلية المختصة في كل إمارة واتلافها إن تطلب الأمر أو إعادتها لبلد المنشأ.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الوزارة لضمان أمن وسلامة الغذاء المتداول أو الوارد إلى دولة الإمارات، وحرصها على توفير غذاء سليم وآمن للمستهلكين بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بهدف تعزيز ثقة المستهلكين في الدولة بسلامة الغذاء المتداول تحقيقا لأهدافها المتمثلة في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي وتماشيا مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات في تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، حيث تعتمد سلامة الغذاء في دولة الإمارات على أنظمة رقابية فعالة على الأغذية المستوردة والمتداولة لحماية المستهلكين من الأغذية الضارة بالصحة أو المغشوشة أو المضللة أو المخالفة للوائح الفنية بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية في الدولة.

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ومن خلال إدارة الوزارة لنظام الانذار السريع للأغذية وبالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة بالرقابة على الأغذية ممثلة في كل من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة تم الكشف عن أن منتجات الشوكولاتة للعلامة التجارية Kinder يتم استيرادها من 8 مصانع حول العالم وتتضمن نطاقا واسعا من تلك المنتجات.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المنتجات المتأثرة التي تم استيرادها إلى الدولة شملت منتج "كيـــــــــــــــندر سربرايز يوفو ماكسي 100 جم" "Kinder Surprise Uovo Maxi Chocolate 100 gm" من مصنع واحد فقط يقع في بلجيكا.. وما زالت إجراءات التحري قائمة من قبل السلطات الرقابية في بلجيكا والشركة المنتجة لتحديث قوائم المنتجات المتأثرة والدول التي تم توزيع المنتجات المعنية لها.

وحرصا على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة أعدت الوزارة قائمة بالمنتجات المصابة - والمحددة بتاريخ انتاج وانتهاء واحد ورقم تعريف موحد - والمطبوع على البطاقة الغذائية لتلك المنتجات وأصدرت تعميما بها للسلطات المحلية المختصة بالرقابة على الأغذية، للتأكد من خلو أسواق الدولة منها والتشديد على المستورد بضرورة العمل فورا على سحب واسترداد تلك المنتجات تحت إشراف السلطات المحلية المختصة في كل إمارة واتلافها إن تطلب الأمر أو اعادتها إلى بلد المنشأ.

وأكدت الوزارة تشديد إجراءات الرقابة على منتجات الشركة المستوردة والمتداولة في الأسواق وعدم السماح بتداول أي منتج قد يؤثر على صحة المستهلك.

وأهابت الوزارة بالجمهور استقاء المعلومات حول هذا النوع من المنتجات من مصادرها الرسمية، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية المحلية المختصة في حال شرائهم لأحدها.

تجدر الإشارة إلى أن منتجات kinder يتم تصديرها إلى أكثر من 160 دولة حول العالم و تعتبر هذه الحالة الأولى من نوعها التي يتم تسجيل مخالفات على المنتجات الشركة.

كيندر الامارات شوكولاتة الغذاء الصحة

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