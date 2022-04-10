حسام موافي متسائلا: ليه المسلسلات فى رمضان مش شعبان

وجه الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، نصائح للشعب المصرى قائلا:"شهر رمضان لا للعزائم ولا لمشاهدة مسلسلات".

وأضاف موافى خلال حواره مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، قائلا:" شهر رمضان هو شهر للعبادة فقط".

وتابع موافى قائلا:" بتعجب ليه المسلسلات فى شهر رمضان، ليه مش فى باقى الشهور ليه مش فى شعبان".

وكشف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، طريقة الأكل الصحية التي يتبعها خلال شهر رمضان،لافتا

إلى أنه يتعامل مع الاكل فى رمضان كغيره فى باقى الايام "فطار وغداء وعشاء".

3 وجبات



وأوضح موافي، أنه يتناول ساندويتش جبنة بالطماطم وكوب شاى بلبن بعد آذان المغرب مباشرة، لافتا الوجبة الثانية تكون بعد الساعة التاسعة والنصف مساء وتكون وجبة متكاملة "ارز و خضار ولحمة".

وتابع موافى: قبل آذان الفجر 15 دقيقة، يتناول الوجبة الثالثة وهى السحور عبارة عن "زبادي وخيار".

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الإفطار الكامل بعد آذان المغرب مضر جدا بالصحة لأن نسبة امتصاص الاكل تكون 100%.